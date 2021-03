Občanské demokraty opouštíte po bezmála 20 letech. Ulevilo se vám?

Cítím nekonečný smutek, jak se naše manželství vyvinulo, úlevu ale ne. Je mi to líto, mrzí mě to, vůbec jsem to takhle nechtěl.

Probírali jste váš odchod v pražské buňce ODS?

Za poslední měsíce jsem s vedením strany vůbec nemluvil. ODS kráčí ke svému volebnímu vítězství a nepotřebuje mě jako politika ani jako marketéra. Pro ně je důležité nechtít po mně žádné rady, jelikož bych pak mohl po nich chtít něco i já.

Na sociálních sítích jste uvedl, že se k vám ODS zachovala uboze. Můžete to vysvětlit?

Přijde mi strašně ubohé, když mám podle stanov právo zkusit někam kandidovat, ale pan Jan Zahradil mně půl roku dopředu řekne, co provede, abych kandidovat nemohl. Přitom zoufale říkají, jak mě potřebují, a zároveň abych jako kandidát neohrozil Janu Černochovou. Nepřišlo mi ubohé to, že mě zařízli, to je normální politika a takový je život. Vadí mi ale způsob, jakým to udělal Zahradil.

A nemůže být na vině to, že nemáte čistý trestní rejstřík?

Stanovy ale máme napsané tak, aby mohli kandidovat i obvinění. Zdůrazňuji, že na starostu Řeporyjí jsem kandidoval jako obviněný a odsouzený v podmínce. Oni nechtějí, abych se pokoušel dostat mezi ty velké kluky. To mě strašně mrzí, přišlo mi to velmi nedemokratické. Nebylo to fér. Nebudu ale taková mrcha, abych odcházel před volbami. Měl jsem právo usilovat o kandidaturu do sněmovny, alespoň to zkusit. To právo mi sebrali způsobem, jaký bych nepřál žádnému mladému politikovi v ODS. Já si o tom myslím svoje a jdu raději pryč.

To jsou ostrá slova…

Mohu dokázat, že mi půl roku dopředu vyhrožovali. Bylo mi řečeno od vůdčích osobností strany, nebudu jmenovat, že důvodem je to, že se mě někteří bojí. Já to chápu, v hlavním městě mě potřebují proto, že tu nikoho jiného nemají. Mladí lidé v Praze prostě ODS nevolí. Strana moc dobře ví, že na kandidátce mám díky preferenčním hlasům velkou šanci se do sněmovny dostat, a to se prostě nesmí stát, drží to někomu jinému. Chápu to, taková je politika. Ale já se jí účastnit nebudu. Politiku mám strašně rád, ale politikaření mě fakt nebaví. Ve čtvrtek mi bylo 40 a chci dávat svůj čas jen věcem, které za to stojí.

Uvažujete o vstupu do jiného politického uskupení?

Vždycky mi vadili takzvaní přeběhlíci a měl jsem kvůli nim dokonce i předsudky. Když jsem udělal takový tah, asi je jasné, že nějakou nabídku mám. Pořádně si ji ale promyslím, je to pro mě citlivá věc. Já jako středový liberál nemám moc na výběr.