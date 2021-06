Tam nyní figuroval jako nezařazený, když původně byl součástí koalice Spojenců pro Středočeský kraj (zahrnující TOP 09, Hlas a Zelené). Tu však opustil poté, co její vůdčí osobnost Jan Jakob (TOP 09) odešel do Poslanecké sněmovny jako náhradník za Miroslava Kalouska, a tak opustil post krajského radního pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Telička se o toto místo, které podle dohody o krajské koalici náleží Spojencům, ucházel – jako náhradu za Jakoba však Spojenci vybrali Václava Švendu opět z TOP 09.

Telička nyní ohlásil, že nadále nemíní vykonávat jakékoli volené funkce ani ve volbách kandidovat. Hodlá se soustředit především na své podnikatelské aktivity – a také by se rád snažil alespoň částečně vynahradit své rodině to, oč ji ochudil svou účastí ve vrcholné politice. Pokud se bude nadále angažovat, stane to prý jen v rámci spolkového dění a na úrovni občanských aktivit; zcela určitě alespoň v nejbližší době.

Z minulosti je Telička známý nejen jako politik, ale také coby aktivní sportovec. Věnoval se ragby – a to jako hráč i v roli funkcionáře.