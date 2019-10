S představením Lakomec se do Ústí nad Labem vrátil Pavel Zedníček. Právě v ústeckém Činoherním studiu totiž začala v roce 1973 jeho herecká kariéra. Ihned po představení se za herci při děkovačce rozvinul velký plakát s nápisem „Národ tobě“ a Zedníčkovou fotografií s číslem 70. Na něm byly desítky vzkazů od ústeckých diváků, kteří je tam napsali před představením.

„V Ústí hraji vždy rád, ale něco takového jsem nečekal,“ řekl dojatý herec.

Následně na podiu přišel oslavenci popřát organizátor Ústecké Forbíny Zdeněk Kymlička a spolu s ním zástupci města a významných ústeckých firem. „Čmaňa“, jak herce jeho kolegové oslovují, postupně od nich dostal netradiční dárky: zednickou lžíci, speciální lihovinu, nebo dětské odrážedlo se slovy, že v určitém věku se opět vracíme do dětství.

Od Ústeckého deníku dostal zarámovanou titulní stranu a stranu 3 ze středečního vydání. Právě v něm se Deník věnoval jeho životnímu jubileu a také připomněl jeho začátky v Ústí nad Labem.

„V tomto vydání také vyšly zajímavé vzkazy a přání od jeho dlouholeté herecké partnerky Jany Paulové a ústeckého herce Josefa Cardy. Pavel Zedníček tak bude mít na památku jejich přání stále na očích,“ uvedl šéfredaktor Deníků na severu Čech Vladimír Mayer.

Pavel Zedníček

- Narodil se 1. listopadu 1949 v Hošticích-Herolticíchna Vyškovsku. Vyrůstal ve Zlíně, a i proto sám sebe označuje za Valacha.

- Vystudoval obor pryžová obuv na kožařské průmyslové škole.

- Tomuto oboru se věnovat nechtěl, a tak začal studovat herectví na JAMU v Brně.

- V roce 1973 nastoupil do Činoherního studia v Ústí nad Labem. V roce 1977 odešel do Divadla Na zábradlív Praze (do roku 1990). V současné době působí v divadle Kalich.