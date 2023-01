Současné nájemníky domu, který vlastní městská část, by rád přestěhoval do jiného. „Teď si žádáme o povolení, aby mohli stávající obyvatelé dostat nové byty hned, aniž by museli čekat v pořadníku,“ vysvětloval Kunc. Podle jeho slov se většina z nich přestěhovat chce, mají totiž strach ze špatného stavu domu. Na některých místech opadává omítka, na nejvrchnějším pavlači ze spodu prosvítá železná konstrukce.

Židenický starosta zatím navštívil jednapadesát obecních domů. Celkem jich má městská část ve vlastnictví sto osmdesát. Bytů mají Židenice podstatně více, a to přes dva tisíce. Kunc si jich zatím prohlédl šedesát. „Podle toho, co v těch bytech vidíme, vytváříme databázi a zadáváme projekty na rekonstrukce a opravy,“ popsal starosta.

Zajímavým objevem byla například několik desítek let stará prádelna s původním vybavením. „Máme více historických artefaktů, které jsme v domech našli. Přemýšleli jsme nad tím, že bychom některý z volných prostorů vymezili a udělali z toho takové malé historické židenické muzeum,“ nastínil Kunc. Kromě parní pračky či kamenné valchy vydala zákoutí starých domů například pamětní desku Markéty Kuncové nebo parní lednici.

Prázdné byty

Některé z bytů jsou podle Kunce několik let prázdné, a to i přesto, že jsou po rekonstrukci. „V databázi byl trochu nepořádek, nikdo to fyzicky neobešel a nebo se na byty zapomnělo,“ tvrdí. I proto se snaží udělat si o nemovitostech vlastněných městskou částí lepší přehled.

Revize obecních domů a bytů tak může zvednout počet těch, které lze nabídnout obyvatelům. Aktuálně si o obecní bydlení v Židenicích žádají přes čtyři stovky lidí. Prázdných bytů má městská část podle aktuální databáze k dispozici asi dvě stě padesát. Zájemci si o ně musí zažádat. Následně vedení městské části žádosti oboduje a těm s největším počtem bodů zázemí přidělí.