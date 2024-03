Ráda zkouší nové věci, proto si řekla, že přihlášení do soutěže by mohlo být další výzvou. Ideální příležitostí se tak stal pořad České televize Peče celá země.

Pečení si oblíbila už jako malá. Později na vysoké škole si domluvila brigádu u kamarádky a pomáhala jí s chystáním a rozvozem do kaváren. „Tam jsem poprvé více zažila, jaké to je pracovat v cukrářské provozovně a dorty se postupně staly mojí celoživotní láskou,“ vypráví žena, která vyrůstala v Brně.

„Už když jsem viděla první řadu, přemýšlela jsem, jaké asi je péct za kamerou v časovém limitu, který je někdy velmi hraniční. Ráda vystupuji ze své komfortní zóny, protože díky tomu se člověk stále posouvá. Tak jsem se přihlásila,“ popisuje Vašíčková.

Televizní klání pro ni bylo jedním z nejtěžších a zároveň nejhezčích zážitků. „V době natáčení jsem už byla čerstvě těhotná a řekla jsem si, že se nebudu nijak stresovat a užiju si to, jak to jen půjde. I přesto bylo někdy celodenní natáčení opravdu zápřah,“ přikyvuje.

A pokračuje. „Schválně říkám natáčení, protože natočit jeden díl v televizi trvalo dva dny a dalo mi to někdy víc zabrat, než pečení ve stanoveném limitu. Jsem ale moc ráda, že jsem poznala nové lidi, našla si nové přátele, vyzkoušela si natáčení a vše kolem něj,“ vysvětluje s úsměvem Vašíčková.

Soutěž jí nabídla možnost otestovat v pečení nové věci, něco se přiučit a především dát průchod fantazii. „Někdy doplácím na chvilku nepozornosti nebo zbrklost, ale to všechno k tomu patří a mám to ráda. Baví mě pořád zkoušet nové věci a jsem hrozně šťastná, když se mi něco těžkého nakonec povede a lidem moje pečení chutná,“ přibližuje Vašíčková.

V klání Peče celá země se dostala až do semifinále. Své působení vnímá pozitivně a i když by hodně věcí změnila, tak je za tuto zkušenost vděčná. „Především bych přemýšlela odlišně nad zadanými úkoly. Byla to pro mě však skvělá zkušenost a přes všechny náročné chvíle jsem šťastná, že jsem ji mohla zažít,“ tvrdí.

Po skončení soutěže si cestou domů říkala, že si od pečení chvíli oddychne. To však neudělala. „Vydrželo mi to den, pečení mi krkem asi nikdy nelezlo. Je to už navždycky mou součástí a neumím si představit, že bych bez něj delší dobu byla,“ sděluje Vašíčková.

Momentálně je na mateřské dovolené, při které má v plánu vybudovat provozovnu. Tam by ráda pekla především svatební zakázky.

„Nedávno jsme si s manželem pořídili maringotku, kterou máme v našem krásném sadě na samotě, plánujeme to tam pronajímat. Budu tam osobně chystat sladké snídaně. V hlavě mám i další projekty, ale ty si nechám zatím pouze pro sebe,“ nastiňuje Vašíčková.

Pečení Kristýnu Vašíčkovou bavilo odmalička, především milovala vánoční cukroví. Skutečnou vášeň v ní probudily dorty, které zbožňuje dodnes.Zdroj: Eva Koňaříková

Pečení si nejvíc užívá sama, pomoc ostatních nepotřebuje. „Často to u mě po pečení vypadá jak po výbuchu a nevím, jestli bych zvládla ještě někoho vedle sebe. Časem bych ale opravdu chtěla učit ostatní lidi či děti pečení a dělat cukrářské kurzy,“ podotýká Vašíčková.

Kristýna Vašíčková pochází z Brna a nyní žije ve Vyškově. Ráda navštěvuje různé české regiony, ale rozdíly v pečení nevnímá. „Každý kraj má své typické recepty, jako je například frgál, pražské koule nebo třeba chodské koláče. Podle mě je to ale spíš o lidech. Ti se nebojí přijít s něčím novým, vymyslet svůj postup a něčím se od všech ostatních odlišit,“ vysvětluje.

Čtenářům Deníku pak radí, ať se nebojí výzev a nenechají se odradit případnými neúspěchy. Důležitá je podle ní vytrvalost.

„Je důležité se nebát neúspěchu i malých nezdarů a nenechat se jimi odradit. Hodně věcí, které v pečení vypadají lehké, byly i pro mě ze začátku velkou výzvou. Naopak to, co může vypadat složitě, tak složité třeba není, když to člověk natrénuje,“ snaží se ve svém vyprávění o motivaci.



Skvělým tipem, který může pomoci s pečením, je podle Vašíčkové tvořit pro někoho, komu to chutná. „Je super mít někoho, kdo pečení ocení a pro koho člověk bude péct s láskou. Sama to tak mám a největší radost mi vždycky udělá, když moje pečení lidem chutná. Ať člověk experimentuje, zkouší nové recepty nebo vlastní nápady, inspiruje se u ostatních a žádná překážka pro něj časem nebude nepřekonatelná,“ dodává na závěr.