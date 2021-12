Cukroví se peče i ve škole. Studenti v Mostě zkoušeli klasiku, která doma potěší

Z kuchyně se ozývá smích a cinkot plechů jako v pohádce o Popelce. Skupina dívek v kuchařských uniformách kmitá kolem napečených sladkých dobrot, které ještě potřebují ozdobit. Vedle hotových pracen vznikají vosí hnízda. Piškoty, moučkový cukr, změklé máslo, kakao, pět lžic mléka, pět lžic rumu. A nezapomenout žloutek do náplně. Tak to má být. Do Vánoc zbývají dva týdny a v Soukromé hotelové škole Bukaschool v Mostě vrcholí dvoudenní Kurz vánočního cukroví. Kdo ho sní? No přece rodiny studentů.

V pátek 10. prosince skončil Kurz vánočního cukroví v Soukromé hotelové škole Bukaschool v Mostě. | Foto: Deník/Martin Vokurka

„Mně jsou nejbližší asi perníčky. Mám recept od mé mamči, která ho má zase od někoho jiného, takže se podle něj peče už několik generací. Myslím si, že perníčky baví nejvíc i studenty,“ říká učitel technologie přípravy pokrmů a známý kuchař Roman Sejval, který je například držitelem zlaté medaile Magdaleny Dobromily Rettigové. Možná i proto nedá dopustit na léty ověřenou klasiku. OBRAZEM: Originální výzdoba. Dívčí Hrad se pyšní svítícími sochami z ledu Receptů na perníčky koluje v tuzemsku hodně a nejsou ucelené, protože řada rodin si je upravuje po svém. Za socialismu bylo v módě dávat do těsta tehdy hodně oblíbené ztužené rostlinné tuky, takže výsledná chuť byla jiná. „My se dneska snažíme dělat všechno poctivě a z másla. Pro pečení stejně jako pro vaření platí, že se vždy vyplatí používat co nejkvalitnější suroviny a žádné náhražky,“ upozorňuje Sejval. Prosincová tradice Kurz vánočního cukroví je v mostecké hotelové škole prosincovou tradicí, která oživuje běžnou výuku. Cílem je, aby se mládež naučila péct. „Občas se totiž stává, že rodiny studentů vůbec nepečou nebo nemají zažité základy pečení,“ vysvětluje učitel. Výroba vánočního cukroví je nejen součástí vzdělávacího plánu, ale také prohlubuje spolupráci s rodinami studentů. Co napečou, to si v krabicích odnesou domů. Proto pracují s větším množstvím surovin. Kurz pro druhý ročník trvá dva dny, během kterých se mládež naučí základní druhy cukroví a různé způsoby zdobení. „Nejvíc mě baví vykrajování a pečení perníčků. Těším se ještě na zdobení cukroví,“ říká v bílé kuchařské čepici studentka Viktorie Vorlíčková. Obvykle peče s maminkou, ale letos díky kurzu a výslužce budou doma spíš odpočívat. Řezbář z Bransouz měl betlémy rád odmala: Hrozně rád vyřezávám koně, říká „Doma bych s mamkou pekla jenom linecké nebo perníčky, ale ve škole děláme i jiné druhy, což je pecka,“ svěřuje se Viktorie. Oblíbila si hlavně medové kuličky, v nichž je také máslo. „Chuťově jsou úplně úžasné,“ dodává. Pečení cukroví ve škole bere jako příjemné zpestření výuky. První den si udělali těsta a druhý den je čekalo samotné pečení a zdobení. „Je to náročné, ale když vás to baví, tak je to super,“ říká studentka. Tradiční české cukroví Kurz se soustředil na tradiční české cukroví z běžně dostupných surovin. Veganskou stravu či jiné trendy v gastronomii studenti poznávají při jiných příležitostech, kdy jsou sami iniciativní. Například nedávno jedna velmi šikovná studentka přinesla do školy suroviny na vietnamskou kuchyni, a tak ve škole zavonělo asijské menu s jarními závitky či nudlemi. OBRAZEM: Sběratel vlastní několik tisíc medvědů. Jeden pochází až z Aljašky Škola zapojuje studenty i do dalších kurzů gastronomie. Jedná se například o studenou kuchyni, o vyřezávání ovoce a zeleniny (carving) nebo o výrobu čokolády, včetně její degustace, modelování a přípravu pralinek a náplní. Oblíbený je i barmanský, baristický a sommelierský kurz. Odborný učitel Roman Sejval vystupoval i v televizi. Letos se účastnil kuchařského pořadu Kluci v akci. V jednom z dílů vysílaných v říjnu připravoval s Ondřejem Slaninou tvarohové knedlíčky se švestkami a šípkovou omáčkou a pršut z divočáka s hruškovým chutney. Recept na perníčky z Bukaschool



Suroviny:

máslo 80 g

cukr 200 g

vejce 2 ks

med 2 lžíce

perníkové koření 2 lžíce



Postup:

Vše smíchat v hrnci a zahřát na zhruba 50 °C. Poté vylít do hladké mouky (500 g), přidat kakao (2 lžičky) a jedlou sodu (2 lžičky). Vyválet těsto, poté vykrájet a potřít vajíčkem.

Po upečení znovu potřít vajíčkem.

