„Ráno k mému dědovi jako vždycky přišla pečovatelka pomoct mu s mytím a oblékáním. Překvapením ale bylo, že nám donesla obálku s tím, "že nám to má předat", od koho jiného než od svého zaměstnavatele Spirály pomoci.

Nestačila jsem se divit, co obálka obsahovala. Paní ředitelce jsem napsala e-mail, co si o takovém jednání myslím. A ráda bych, aby i Město Kolín vzalo v potaz, jakým manipulativním způsobem jsou zde získávány voličské hlasy,“ popsala Veronika Dočkalová na svém facefooku.

Obálka obsahovala předvolební leták lékaře Igora Karena, propisku s logem, organizér na léky a dezinfekční ubrousky.

Vnučka v e-mailu ředitelce Spirály pomoci předesílá, že pomoci této organizace si velice váží a vždy se setkala jen se vstřícným jednáním a nesmírnou ochotou, ale politickou agitku mezi starými a nemocnými lidmi považuje za velice amorální. „Trochu mě děsí, že jsem se v rámci komentářů ke svému příspěvku na facebooku dozvěděla, že se takovéto věci dějí i v jiných lokalitách a službách,“ dodala.

Ředitelka Spirály pomoci, která poskytuje domácí péči pro seniory a zdravotně postižené, provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a HandiTaxi a zároveň kolínská zastupitelka za ANO Jana Kuncířová předeslala, že žijeme ve svobodné době a ve svobodné zemi. „Obrátil se na mě kamarád, který je stejně zaměřen jako já, to znamená, že chce zlepšit současnou situaci v sociálních a zdravotních službách, a vím o něm, že je to dobrý člověk, zda bychom seniorům nepředali obálku s dárky,“ popsala.

„Myslím, že senioři nejsou nesvéprávní, jsou to dospělí lidé, rozhodují se sami, je na nich, jak s věcmi z obálky naloží. Vím, že se proti tomu zvedla vlna emocí. Ale jaký je rozdíl v tom, když obálku člověk dostane do schránky, nebo mu ji někdo předá? Třeba i někomu, kdo má i problém do té schránky dojít? Pracuji v sociálních službách už roky, vidím, že je potřeba více se zaměřit na problematiku seniorů a zdravotně postižených lidí, zkvalitňovat jim život a životní potřeby. Když na tom má někdo zájem pracovat, není to rozhodně nic proti ničemu,“ dodala Jana Kuncířová.

Lékař Igor Karen dění kolem dárků pro seniory považuje za bouři ve sklenici vody. „Je to pouze informativní leták pro dospělé občany před volbami, stejný leták, kterých jsme rozdali desetitisíce, a to občanům na ulicích a šel i do schránek. Je jen na občanovi, zdali si to přečte či nepřečte a jak s tím naloží. Nikomu jsem nic nevnucoval,“ řekl Igor Karen s tím, že každý svobodomyslný člověk se rozhoduje podle svého rozumu, takže v tom nevidí nic špatného.

„Leták považuji pouze za informaci občanům. Navíc podobné letáky rozdávají a distribuují i ostatní političtí konkurenti, takže to opravdu považuji za bouři ve sklenici vody,“ dodal.