Na masových dortech, tlapanátcích nebo lahůdkách z ryb si čtyřnozí zákazníci mohou pochutnávat v psí pekárně. V lázních si zase mohou dopřát relaxační koupel s bublinkami, samozřejmostí je péče o srst. V nabídce psích salónů v regionu najdeme také aromaterapii, veterinární kosmetiku nebo masáže.

„Péct pamlsky jsem začala proto, že mám doma neskutečně mlsného jorkšíra, který navíc nemá rád tvrdé dobroty. No a tak jsem zkusila nejdříve napéct pro něj a nakonec jsme založili psí pekárnu,“ vypráví Věra Zapletalová z Psího salonu Chlupatá tlapka v Lovosicích, jak vznikl nápad péct dobroty pro mazlíčky.

Z kvalitních surovin

Psí pekárny a „cukrárny“ přitom byly zatím doménou hlavně větších měst. „Páníčci se pro dobroty vracejí. Kdo zkusil, přichází zase. Pejskům chutnají, jsou to zdravé pamlsky z kvalitních surovin. Nedáváme do nich nic, co pejsci nesmí, naopak dáváme to, co jim prospívá,“ pokračuje majitelka několika psů, kteří hned testují, zda napekla dobře.

A tak v Lovosicích na vánoce budou dělat psí „cukroví“, vosí hnízda na psí způsob a další zajímavosti.

Nejoblíbenější v psí pekárně jsou prý játrové čtverečky, tlapanátky připravované z vepřového nebo hovězího masa, sušenky s mrkví nebo rybí či sýrové sušenky. „A protože ráda peču, začala jsem tvořit také psí dorty,“ vypráví Věra Zapletalová. Umí dorty aspikové, pejsci mají ale nejraději asi ty masové. „Základ je maso, zákazníci si mohou vybrat, jaké chtějí. Zdobíme neslaným sýrem, sušeným masem, rybičkami a dalšími dobrotami. Umíme na dorty udělat i nápisy a číslovky,“ vyjmenovává spolumajitelka salonu Chlupatá tlapka zatímco z horkovzdušné trouby vytahuje další pečené dobroty.

Že se jedná o dobroty potvrzuje čtyřnohý zákazník v obchodě, vůni ihned zaregistruje, začíná se olizovat a nejraději by zamířil přímo ke zdroji.

Péče o tělo i ducha

To, že majitelé psů dopřávají svým mazlíčkům stále více péče, potvrzují také ve Studiu Anabell v Žatci. Tamní salon nabízí péči o tělo i ducha. Masáže, zdravotní i relaxační, Dornova metoda, bowen terapie, aromaterapie, Bachova květová terapie.

„Když od nás pejsci odchází, je jim lépe. Uleví se jim, pookřejí. Je to vidět. U pejsků mají masáže ještě rychlejší efekt, než u lidí. Když slezou ze stolu, jsou veselí, často jsou vidět velmi rychle výsledky. Prostě jim to udělá dobře,“ říká o psích masážích Tomáš Mandát, který se jim v Žatci věnuje.

„Masáže pomáhají při pohybových problémech, po úrazech, ale také v tom, aby se nějaký problém později nerozvinul,“ pokračuje Mandát. Vzpomíná například na fenku po operaci vyhřezlé ploténky, pejsek už používal k pohybu vozíček. Po rehabilitační kůře se mu vrátila citlivost a chodil pak bez vozíčku. Pomohli vyřešit problémy řady psů, kterým jinde nedávali příliš nadějí na uzdravení nebo alespoň úlevu od bolestí.

Kromě řešení zdravotních potíží a úrazů lidé svým mazlíčkům dopřávají relaxační masáže stále častěji třeba i jako dárek, chtějí jim udělat dobře. „Fyzický stav je i u psů provázaný s psychickým. Pejsci to mají vlastně jako lidi. A my jim pomáháme komplexně. I lidé mají potíže, trápí je bolesti, mají třeba ztuhlá záda, bolí je za krkem. A pejsci to mají podobně. Je jim to nepříjemné, trápí je to. A masáží nebo dalšími metodami jim umíme pomoci, zkvalitníme jim život, je jim viditelně lépe,“ dodává Simona Vykouková ze žateckého Studia Anabell.

Masáže, s předchozí pečlivou diagnostikou, aby se vědělo, na co se mají zaměřit, doporučují i veterináři. „Určitě je to dobrá věc, při řešení potíží je to užitečné. Je to velmi podobné jako u lidí. Masáže pomáhají pejskům stejně jako lidem,“ řekl Břetislav Frýba, žatecký veterinář.

Dobře umí udělat psím zákazníkům také v lovosickém Psím salonu Chlupatá tlapka. Nabízí třeba lázně. Pejsci se tam chodí zrelaxovat i léčit. „Psi k nám mohou přijít do lázní. Nabízíme bublinkové koupele s ozonem, různé bylinkové kůry. Pomáhají výrazně při řešení například kožních problémů, je to dobré ale také na uvolnění svalů, jako relax, uleví se jim, je to stejné, jako u lidí,“ popisuje Věra Zapletalová. Psi tam mohou také zkusit aromaterapii, používá se veterinární kosmetika, stříhají se tam jak výstavní šampioni, tak „gaučoví“ mazlíčci.

„Hlavní je, aby od nás pejsek odcházel spokojený,“ dodává Zapletalová.