K velkému plechovému kontejneru, který stojí u ruiny v Mlýnské ulici v Teplicích, přichází umouněný muž. V ruce nese velký igelitový pytel. Směje se. „Gruntujeme, pane, nechcete nám pomoci?“ říká, přičemž balíkem v ruce z několik metrů skóruje do nádoby. „Yes,“ povzbudí se. Bezdomovci v Mlýnské ulici si po zimě uklízejí své pelechy.

Ruina v Mlýnské ulici, ve které se bezdomovci zabydleli | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

Podle Oty Kovandy, šéfa komunitního centra White Light Teplice, s nápadem na úklid přišli sami bezdomovci, kteří v ruině přebývají. „Když to prý budou mít kam dát, tak si to uklidí,“ tlumočí Kovanda jejich slova. Nápadu vyšlo vstříc město Teplice, které nechalo k betonovému skeletu v Mlýnské přistavit velkokapacitní kontejner. Právě do něj teď mají přechodní obyvatelé nanosit veškerý bordel.