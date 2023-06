V rámci vojenského cvičení v Čáslavi AIR DEFENDER 2023 přistál na ostravské letiště Leoše Janáčka v Mošnově americký bezpilotní letoun MQ-9 Reaper. Zřejmě jde o první případ, kdy stroj přistál na některém z evropských civilních letišť.

Na ostravském letišti přistál americký bezpilotní letoun, 13. června 2023 | Video: Deník/Kateřina Součková

„Přistání amerického bezpilotního letounu jsme plánovali asi pět let, Museli jsme vézt spolupráci s řízením letového provozu a úřadem pro civilní letectví, díky kterým bylo toto přistání možné,“ řekl Deníku provozní ředitel Letiště Ostrava Michal Holubec.

Navigátoři v Houstonu

Bezpilotní letoun, jehož let i přistání řídili navigátoři v Houstonu ve Spojených státech Amerických, přiletěl v doprovodu Boeingu C-17 Globemaster III. Spolu s letadly dorazili na mošnovské letiště i členové posádky amerického letectva.

„Je to pro nás pozoruhodné, že se podařilo navigovat letadlo přes satelit. Nepotřebovali jsme ani náš záchranný startovací prvek, který je momentálně v Čáslavi. Je to poprvé na evropském civilním letišti, co se nám to podařilo,“ konstatoval člen posádky MC Garvey.

Přistání Boeingu C-17 Globemaster v Mošnově: