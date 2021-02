Jedním z takových byl majitel GCM Auto Ascher v bavorském městečku Jandels-brunn asi třicet kilometrů od českých hranic. V autoservisu pracuje asi desítka českých lidí, běžně jezdí denně domů. Cesta do práce trvá za normálních okolností zhruba hodinu. „Mistr nás v pátek obešel, zeptal se, kdo je ochotný v Německu zůstat a že nám sežene ubytování,“ popsal Antonín Soukup.

Právě on je jedním ze sedmi „statečných“, kteří na nabídku kývli a v sobotu se do Německa odstěhoval. On i jeho kolegové ale předem věděli, že to bude jen na týden. Německý šéf je podle Antonína Soukupa korektní a českou partu potřeboval, aby pomohla s nasmlouvanou prací.

Sedm chlapů se v sobotu po obědě sbalilo a vyrazilo za hranice. „Jeli jsme kolem tře᠆tí, potřebovali jsme ještě test, abychom mohli projet. Jenže už ve tři hodiny byla testovací stanice na Philippsreutu zavřená,“ vypráví Antonín. Zavřená v tu dobu byla i testovací stanice v prachatické nemocnici. Vyřešit situaci se nakonec podařilo. „Vrátili jsme se do Čkyně k paní doktorce Kučerové, která nám test udělala. Byli jsme negativní a mohli vyrazit na cestu znovu,“ popisuje pendler.

Hranice přejela celá parta kolem šesté večer. Bez jakékoliv kontroly. Bavorští policisté průjezd stěhujících se Čechů sledovali jen zpovzdálí. Chlapi měli všechny dokumenty v pořádku a v penzionu, který jim šéf také zaplatil, se ubytovali kolem sedmé večer.

Jako odjezd na intr

„Bylo to jako odjezd na intr. Jedna taška s oblečením, jedna s jídlem. Tak teď máme takový bavorský internát,“ směje se Antonín Soukup s tím, že dokoupit zásoby také není problém. „Nebo si můžeme teplé jídlo objednat v krabičkách,“ ujišťuje. Kromě vlastní postele jim nic nechybí, sledují zprávy, zjišťují stav na hranicích a litují všechny, kdo tam stojí v kolonách. Doufají, že když je v Česku nouzový stav, tak Němci nařízení zmírní.

Antonín ale přiznává, že jemu se z Česka odjíždělo snáz než jeho kolegům. „Kluci mají rodiny, měli rozhodování o trochu komplikovanější. Já jsem nechal doma jen kocoura a o toho se stará sestra,“ přiznal i on drobnou potíž. A pravda je, že všichni neodjeli.

Při rozhodování partě českých pracantů pomohlo i to, že šéf se k nim chová férově. Jde „jen“ o týden, a tak mu chtěli také vyjít vstříc. „Šéf i celá jeho rodina za námi přišel večer na kus řeči. Dali si s námi pivo, zásob máme dost,“ ujišťuje, že vztahy mezi Čechy a Bavoráky ve firmě na druhé straně hranice jsou dobré.

V neděli šli chlapi raději do práce. „Přece nebudeme ležet na kavalci, když víme, že v pátek jedeme domů,“ dodává. Vyhovuje mu i to, že ráno může pospat o hodinu déle. Penzion je asi šest kilometrů od firmy, jsou tam za chvilku. „Provoz je minimální, možná bych si i zvykl,“ říká. Příští týden už se parta vracet do práce nebude. Domluva je taková, že zůstanou doma do doby, než Němci zase opatření na hranicích uvolní. Jak dlouho může neplánovaná dovolená trvat, nikdo z nich netuší. Mají ale od šéfa příslib, že propustit nikoho z nich nehodlá.