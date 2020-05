„V reakci na rozvolnění podmínek jsme se rozhodli, že k tvrdé blokádě obou přechodů zatím nepřistoupíme. Dnes budeme doručovat naši petici osobně na Úřad vlády,“ řekl Průha.

Podpisy jednotlivých pendlerů, kteří brojí proti vládou nařízené podmínce platit si jednou, původně však dvakrát, měsíčně PCR test na Covid-19, byly nasbírány na páteční petiční akci na Folmavě. Ve stejný čas, v pátek 1. května, probíhala zároveň i petiční akce na bavorské straně hranic, konkrétně na hraničním přechodu Schafberg u Furthu im Wald.

Tam se organizace ujal Ondřej Mottl z Nového Spálence. Petiční akce se uskutečnila pod dohledem místní policie. Za přítomnosti bezpečnostních složek se tam setkání zhruba dvaceti pendlerů konalo v přátelském duchu.

Předání podpisů

„Podpisy se pokusím osobně dopravit na Folmavu k tamním organizátorům. Pokud by to nešlo, vše nafotím a pošlu jim nasbírané podpisy,“ informoval v pátek Mottl pendlery v Schafbergu.

Předání podpisů na Úřad vlády se mělo uskutečnit za politické podpory některých představitelů opozice. "Petr Třešňák (Piráti) nám slíbil podporu a doprovod. To přislíbil i senátor Miroslav Balatka," informoval iniciátor pendlerských protestů Jan Průha a doplnil: „Další postup bude ale záležet na reakci vlády. Zaslechl jsem i jisté informace, že by snad vláda měla v úterý nařízení zrušit úplně, není to ale zatím potvrzené.“

Někteří pendleři se ale raději rozhodli zůstat v Německu, aby se vyhnuli dennímu dojíždění do doby, než se situace na české straně vyjasní. „Naštěstí mám možnost v Německu bydlet, takže nemusím denně dojíždět. Proto jsem tam byla měsíc, pak jsem se vrátila zpátky a tento týden zase na nějakou dobu odjedu,“ řekla Deníku paní Š. z Tachovska (její jméno redakce zná), která v Německu pracuje již několik let a rozhodla se v sousední zemi opět setrvat několik týdnů. „Protože nepřekračuji hranice kvůli práci každý den, údajně se tak nemusím prokazovat potvrzením o negativním testu,“ dodala.

Lidé dojíždějící za prací se navíc včera ráno museli obrnit trpělivostí. Na přechodech se totiž ve směru do Německa tvořily kolony. „Na Folmavě a Rozvadově měly kolem dvou kilometrů,“ potvrdila policejní mluvčí Martina Korandová. Stálo se i Všerubech nebo v Železné Rudě.