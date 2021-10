V poklidné atmosféře žije nedaleko bystrcké ulice Vejrostova už několik let. Kvůli plánované výstavbě domova s pečovatelskou službou však nyní Marka Stejskala svírají obavy mimo jiné ze zhoršení dopravní situace. „Bystrc a její silnice nejsou nafukovací. Nevím, kam až chtějí dělníci stavět. Jak se tady lidem žije, nikoho nezajímá. Rezolutně odmítám další výstavbu,“ stěžoval si mladý Bystrčan.

Nesouhlas se tamní obyvatelé rozhodli vyjádřit prostřednictvím petice. Vedení městské části proto uspořádá veřejné projednání, které se uskuteční 25. listopadu v 18 hodin. „Chceme lidem vysvětlit, že se o své pohodlí nemusí obávat. Diskutovat budeme na konci listopadu ve společenském centru,“ řekl bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.

Kromě zhoršení dopravní situace mají lidé kvůli domovu s pečovatelskou službou strach také z hluku, který by podle nich mohly způsobit sanitky přijíždějící pro penzisty. „Stížnosti občanů samozřejmě bereme v potaz, proto jsme si nechali vypracovat studii na srovnatelně velké obci na jihu Moravy. Ta jasně říká, že místem projede průměrně jedna sanitka za devět dní. Nikdo se tedy nemusí obávat hluku ze záchranářských houkaček,“ doplnila Antonínová.

Takto má dům s pečovatelskou službou vypadat:

Plánovaná výstavba má penzistům nabídnout sedmašedesát bytů. V architektonické soutěži zvítězila brněnská firma P. P. Architects, doporučení komise už potvrdili brněnští radní. „Na byty se sníženým nájemným a možným sjednáním pečovatelské služby čekají v pořadníku stovky důchodců. Navíc se jedná o vysoce společensky přínosný objekt,“ přiblížil pro Deník Rovnost náměstek primátorky pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Zbytečné obavy?

Spor o výstavbu pečovatelského domu v Brně-Bystrci



Lidé mají strach z razantního úbytku parkovacích míst a zhoršení dopravní situace.



Zároveň se obávají hluku z častého projíždění záchranářských vozů.



Přijít nechtějí ani o svah využívaný k sáňkování nebo výhled na brněnskou přehradu.



Podle náměstka primátorky Jiřího Olivy vznikne na místě víc parkovacích míst než bytů.



Výstavba má začít v příštím roce, předpokládané náklady jsou 150 milionů korun.



O projektu chce s lidmi vedení městské části diskutovat 28. listopadu v 18 hodin.

Za nájemné v novém šestipatrovém domě zaplatí lidé do devadesáti korun za metr čtvereční, podzemní patro nabídne až sedmdesát parkovacích míst. „Strach z nedostupného parkování je zbytečný. Míst bude více než bytů, řada důchodců navíc auto vůbec nemá,“ podotkl Oliva.

V prvním podlaží vyroste denní stacionář s provozem odlehčovací služby, součástí bude také společenský prostor pro setkávání a oddych včetně společenského sálu. „Konkrétně vznikne dvaatřicet garsonek, třináct bytů o dispozici 1+1, dvanáct 2+kk a deset bezbariérových bytů, jedno i dvoupokojových,“ doplnil náměstek primátorky pro oblast bydlení Jiří Oliva.

Ploché střechy budou fungovat jako zelené, na střeše nad posledním patrem umístí dělníci solární panely. Pro zálivku zelených střech a případně i pro splachování toalet se plánují architekti zachytávat dešťovou vodu do akumulační nádrže. „K objektu se připojí také pobytová zahrada s altánkem nebo jezírkem, bude tam prostor i pro zahrádkářské aktivity klientů,“ nastínil již dříve bystrcký starosta Tomáš Kratochvíl.

Výstavbu schvaluje například Bystrčan Lukáš Prima. „Všichni si stěžují, že je málo bytů, ale když se má postavit něco nového, nikdo nesouhlasí. Takhle to funguje všude. Není problém postavit dům, ale najít nejvhodnější místo,“ kroutil hlavou muž. Předpokládané náklady jsou sto padesát milionů korun, první bagry by se do země mohly zarýt už v příštím roce.