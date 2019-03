Jejich schůzky jsou plné radosti, her, vyprávění i výletů a pro obě strany mají i další velký význam.

„Jsem za to moc rád, to víte, polehávat jen v posteli není ono a každé takové zpestření je moc příjemné,“ pochvaluje si úvodem pětaosmdesátiletý Josef Hubáček, který i přes svůj věk patří k nejaktivnějším obyvatelům domova, rád dělá třeba drobné práce venku na zahradě a hledá si i další možnosti, jak se zabavit.

Adra hledá dobrovolníky stále, jejich činnost je nesmírně široká. Další školení pro nové zájemce o tuto činnost pořádá Adra v pondělí 25. března od 16 hodin v orlovském domově pro seniory Vesna. Dobrovolníci se pak budou moci zapojit do programů na území Orlové a Petřvaldu.

Se svými dobrovolnickými přáteli právě hrají oblíbené Člověče nezlob se. „Pepa většinou vyhrává,“ usmívá se u toho osmiletá Karolína, ze které malou dobrovolnici udělal její táta. „Hrajeme i karty, šipky, chodíme ven, v létě to bude ještě lepší,“ pochvaluje si Josef Hubáček.

DROGY, POMOC BEZDOMOVCŮM, DOBROVOLNICTVÍ

„Moc rád mám i jak já říkám „únosy“, kdy Pepu vezmeme a jedeme třeba na výlet do hor. Zajímá mne i historie, moc rád poslouchám jeho vzpomínky, nebo jezdíme na místa, které Pepa jako bagrista a strojník těžkých strojů pomáhal na stavbách budovat a podobně,“ bere si slovo pětatřicetiletý Marek Dvořák, který nebyl vždy jen usměvavým tátou tří dětí a dobrovolníkem Adry, jak je tomu dnes.

„Jedenáct let jsem byl závislý na tvrdých drogách, přicházely další problémy, soudy, no, nadělal jsem hodně špatných věcí, rodina už mě odepsala, manželka mi jednoho dne řekla, ať ji dám klíče od bytu a odejdu. To byla poslední kapka. Tehdy jsem padl na kolena a začal prosit Boha, ať mi pomůže. A víte, ono se to opravdu stalo. Našel jsem sílu s drogami skoncovat, už osm let jsem čistý, nepiji ani alkohol,“ popisuje svou problematickou minulost bez zastírání Marek Dvořák.

„V Bibli jsem pak četl pasáže, že člověk má pomáhat druhým. Nejdříve jsem nevěděl, jak začít, pomáhal jsem tedy lidem bez domova, dával jim najíst a napít a podobně a naplňovalo mě to. Pak jsem potkal kamaráda, který se také zabýval činností pro Adru a tahle možnost mě nadchla. Dává mi to smysl, je to pro mě další možnost, jak přinášet světlo mezi lidi,“ dodává Marek Dvořák.

TŘEBA TO POMŮŽE DALŠÍM…

„Vyprávím to i pro to, že vím, že drogy jsou stále problém a snad si to přečte i někdo, pro koho to může být přínosem, někam ho to posune, dodá jeho životu jiný, lepší směr,“ končí Marek Dvořák. Jeho dcerka si mezi tím s Pepou zahrála šipky, všichni společně se šli projít ven na zahradu k rybníčku a pan Hubáček ukazuje, jak se od jara do podzimu bude zase starat o popínavé rostliny, které u posezení u místního rybníčku skýtají příjemnou zeleň a stín.

Dobrovolníctví Adry má zkrátka velký význam a cení si ho také v samotném domově v orlovských Lazích. „Pro naše klienty je každá taková návštěva moc důležitá, není to jen výplň volného času, dává jim to i pocit, že se o ně pořád někdo zajímá a když ještě někdo přijde třeba i s dcerou, jako pan Dvořák, je to pro ně i povzbuzení, že můžou být někomu i další babičkou či dědečkem," říká jedna z pracovnic orlovského zařízení Martina Wilczková.