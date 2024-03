Nenápadný kočárek se zasazeným proutěným košem stojí na návsi přímo u autobusové zastávky. Pokud je špatné počasí, najdete perníkomat uvnitř čekárny. Koš ukrývá nejrůznější druhy sladkého pečiva, ať už jsou to zvířátka, srdíčka, květiny nebo pohádkové postavy. Perníčky jsou navíc vždy tematicky laděné, a protože se blíží Velikonoce, nabízí perníkomat i kuřátka, zajíčky nebo beránky. „Snažíme se zboží obměňovat, občas nám do vzkazovníku někdo napíše, jaký perníček by chtěl vyrobit a já se pak snažím přání vyhovět. Prohlížím si také novinky u vykrajovátek a snažím se myslet i na to, aby nabídka perníčků byla dostatečně pestrá a měla jsem vždy něco pro ženy, muže nebo i mladší věkové kategorie,“ přiblížila autorka perníčků Karolína Zavřelová.