„Perníčkům se věnuji - dá se říct - už možná více než 20 let, kdy jsem občas s dětmi na Vánoce upekla pár perníčků a ozdobila si je. Ale bylo to úplně obyčejné jednoduché zdobení a nikdy jsem v tom nehledala žádný vyšší smysl,“ popisuje.

Perníčky začala Ludmila Fliegelová dělat nejprve jen pro radost, před léty se do nich ale pustila naplno.

„Intenzivně jsem s perníčky začala před sedmi lety, kdy jsem si říkala, že bych si tím mohla jen tak přivydělat k výplatě a občas nazdobit nějaké perníčky pro jiné. Udělala jsem si živnostenský list. Začala jsem na Velikonoce a od té doby jsem se nezastavila,“ pokračuje.

Učarovala jí krása, která při tvorbě a především zdobení perníčků vzniká pod rukama. „Je to pro mě relaxace, kreativní vyjádření. Pořád se učíte něco nového, objevujete nové techniky. Přináší mi to radost a těší mě, že perníčky přinášejí radost i někomu jinému,“ poznamenává perníkářka.

close info Zdroj: Deník/Daniela Loudová zoom_in Ludmila Fliegelová a její Perníčky z Chodska

Pod jejíma rukama vznikají klasické perníčky jako jsou pouťová, narozeninová i svatební srdíčka, prasátka, klíče, pantoflíčky a podobně, ale také hotová mistrovská díla, ke kterým se dají přirovnat perníkové chaloupky či betlémy.

Inspirace chodskými vzory

Na perníčcích od Ludmily Fliegelové se často nacházejí tradiční chodské vzory: „Líbil se mi chodský motiv. Když jsem hledala název mojí značky, tak mě hned napadly právě Perníčky z Chodska, protože Chodsko mám ráda, mám ráda chodské kroje a jsme na Chodsku. Chodský motiv je krásně veselý, radost pohledět. Takže proto mě inspiroval právě tento motiv. Chodských motivů, kterými se dá zdobit, je spousta. Mám radost, když postupně přidávám barvičky a vidím, jak mi ten perníček doslova rozkvétá pod rukama.“

Pro letošní jubilejní ročník Chodských slavností žena přichystala tradiční perníčky i novinky. Už před pár lety začala vyrábět Domažlické věže, které jsou trochu zakřivené - stejně jako skutečná Domažlická věž.

Měly velký úspěch a tak budou k mání i letos. „Nechala jsem si udělat obrázky s vyobrazením Domažlické věže, brány nebo Chodského hradu. Jsou natištěné jedlou barvou na fondánový list, který dávám na perníčky. To by měla být novinka letošních Chodských slavností,“ přibližuje perníkářka.

close info Zdroj: Deník/Daniela Loudová zoom_in Ludmila Fliegelová a její Perníčky z Chodska

S pečením a zdobením na Chodské slavnosti začíná Fliegelová v polovině července a snaží se, aby nabídka byla pestrá.

„Hlavně musí být chodská srdíčka, protože jak víme, tak srdce z pouti je asi nejprodávanější. No a pak to jsou různí andílci, prasátka, panáčci a drobné kousky pro dětičky, aby měly co zobat,“ poznamenala s tím, že si však udělá i čas na letní dovolenou a především vnoučátka.

„Perníčky jsou sice práce, ale když vás práce baví, tak to člověk ani jako práci nebere,“ uzavírá perníkářka.