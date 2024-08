Svého vrcholu dosáhl v noci ze 12. na 13. srpna meteorický roj Perseidy. Ten bude pozorovatelný až do 15. srpna. Ideální podmínky pro sledování jsou především v horách, kde výhled neruší světelný smog.

V noci z pondělí na úterý ale mohli lidé vidět i další vzácný úkaz. Hned na několika místech Česka bylo možné pozorovat také polární záři.

To ostatně předpověděli i meteorologové. „Aktuálně probíhá poměrně silná geomagnetická bouře a pokud by byla tma, slabší polární záře by s největší pravděpodobností byla viditelná,“ informoval v pondělí krátce před osmou hodinou večer na sociálních sítích Český hydrometeorologický ústav.

Dlouhé čekání se vyplatilo

Adéla Gultová z Velkého Poříčí se proto vypravila na rozhlednu Signál. „Fotila jsem směrem na Hronov, v pozadí je vidět Ostaš,“ uvedla ke snímku, na kterém zachytila polární záři. „Čekala jsem od půl deváté, co zapadlo slunce. Po více než dvou hodinách nic nebylo, tak už jsem se balila a šla pomalu k autu, když v tu chvíli se objevila. Bylo asi jedenáct hodin večer, tak jsem zase vylezla na rozhlednu a fotila, co to šlo,“ měla radost z cenného úlovku.

close info Zdroj: Dariusz Lesiczka zoom_in

Na stejném místě fotil i polský fotograf Dariusz Lesiczka. A také jemu se podařilo zachytit fialově zabarvené nebe se siluetou rozhledny a pevnostního srubu.

To Čestmír Černý vytvořil zajímavou fotografii ze stovek snímků vyfocených ve více než tříhodinovém časosběru. Za použití techniky nazývané startrails vznikl působivý snímek hvězdných drah.

close info Zdroj: Čestmír Černý zoom_in

„Začal jsem fotit ve 21:19 a skončil jsem v 00:27,“ přiblížil fotograf z Křinic. „Je to foceno směrem na sever. Ten jasný bod uprostřed je Polárka, která leží téměř na přímé linii s osou otáčení Země, tedy na severním nebeském pólu,“ doplnil fotograf, který v pondělí vyfotil i velké skvrny na Slunci.

Letadlo na pozadí dorůstajícího Měsíce

Kromě meteorického roje Perseidy a polární záře nabídla obloha i jiné zajímavosti. Díky tomu se Ladislavu Patrnému podařilo nad Meziměstím „ulovit“ letadlo na pozadí dorůstajícího Měsíce.

„Šel jsem večer s vnučkou na procházku a když jsme se vraceli domů, tak jsem se podíval, jestli nepřilétli čápi nocovat na komín. Čápi tam nebyli, ale viděl jsem letadlo, jak míří přesně do středu Měsíce. Nejdříve to vypadalo, že se srazí, ale dopadlo to dobře,“ zavtipkoval. „Rychle jsem tím směrem namířil fotoaparát a vyšlo to,“ popsal muž, jak získal zajímavý záběr.

close info Zdroj: Ladislav Patrný zoom_in

Dodatečně si pak ještě zjistil, o jaké letadlo se jedná. „Zajímal jsem se, co to je za letadlo a kam letí. Za pomoci Flightradaru jsem zjistil, že to byl airbus letící z Londýna do Dubaje. V době focení byl nad Opočnem ve výšce 11 887 metrů a letěl rychlostí 978 kilometrů v hodině,“ uzavřel Ladislav Patrný.