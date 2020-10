Zařízení sociální péče tak chce předejít situacím, kdy by mu kvůli nemocem a karanténám hrozil nedostatek zaměstnanců. Nákaza už byla prokázána u některých žáků a učitelů na choceňských školách, uvažovalo se o jejich uzavření. Některé pečovatelky by tak mohly zůstat doma s dětmi. Choceňský domov důchodců by uvítal zejména zdravotní sestry a pečovatelky na penzi, vhod prý ale přijde každá ruka.

„Přihlásit se může kdokoliv, kdo je starší sedmnácti let a dosáhl základního vzdělání. Naučíme ho, jak pečovat o seniory,“ uvedl ředitel zařízení Jan Vojvodík. Protože čas chřipek a viróz klepe na dveře, stejně jako další vlna koronaviru, v databázi by rádi měli co nejvíc brigádníků. „Čím víc, tím líp. Těžko říct, kolik jich přesně bude potřeba, ale počítám tak minimálně patnáct,“ dodal Vojvodík.

Zákaz návštěv

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci vyhlásil zákaz návštěv a vstupu do areálu Domov pod hradem na Žampachu. „V krizových plánech počítáme s tím, co se stane, kdyby nám zaměstnanci odešli do karantény,“ uvedl ředitel domova Luděk Grätz. Podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví mohou zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách, kteří přijdou do kontaktu s nakaženým pacientem či klientem a nemají příznaky, po dohodě pracovat dál. „Dalším opatřením by bylo zúžit rozsah poskytovaných služeb na ty základní a služby by musely být zajišťovány při menším počtu personálu,“ nastínil krizový scénář Luděk Grätz. Při jarním nouzovém stavu pracovali v Domově pod hradem studenti zdravotnické školy a využívá i brigádníky.

V případě personálních problémů kvůli koronaviru by brigádníky hledaly i Sociální služby v Lanškrouně. „Obecně bychom rádi zvýšili počet dobrovolníků u nás pro volnočasové aktivity, i možnost si s někým popovídat je pro klienty velmi důležitá, ale to se nám moc nedaří. Nicméně stále doufám, že pokud by nastala mimořádná situace, lidé by dělali mimořádné činy,“ konstatoval ředitel zařízení Milan Minář.

Brigádníky neplánují využívat Sociální služby města Pardubice, které mají kolem čtyř set zaměstnanců. Už během jarní krize se ukázalo, že se s nimi obtížně navazuje spolupráce. „Není to jednoduché, ale rozhodli jsme se, že nepůjdeme touto cestou. Při dramatičtějším vývoji by například byly omezené některé služby ambulantního charakteru, i v první fázi jsme využívali zaměstnance z těchto služeb,“ uvedl ředitel společnosti Petr Krejčí.