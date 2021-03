Dříve, než exploduje sousedův byt. Jak poznáte, že se vedle vaří pervitin

Policie pokračuje ve vyšetřování exploze pervitinové varny, která minulý týden v Ostravě-Hrabůvce zničila dům v ulici Provaznické a zranila několik lidí. Podle posledních informací soud poslal do vazby osmačtyřicetiletého muže, jenž má s výbuchem co do činění. Kriminalisté ho po náročném pátrání našli ukrytého v jednom z ostravských bytů. Policisté zároveň přidávají preventivní rady.

Panelový dům na ulici Provaznická den po explozi, 25. února 2021 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Následovalo obvinění a uvalení vazby. Dotyčnému hrozí až deset let vězení. „Prověřujeme i možnou účast dalších osob,“ uvedla bez bližších podrobností Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Explozi v Ostravě-Hrabůvce zavinila varna drog. Policie zadržela podezřelého Přečíst článek › Podle informací Deníku se policisté zajímají především o muže, který po výbuchu leží ve Fakultní nemocnici Ostrava. „Jeho stav je stále vážný, pacient leží na JIP,“ řekla mluvčí zdravotnického zařízení Petra Petlachová. Velké nebezpečí Výroba pervitinu v obytných domech, především věžových, představuje velké nebezpečí. Policisté a hasiči již zaznamenali několik neštěstí, při kterých došlo k výbuchu a následnému požáru. Výsledkem byla zranění a evakuace desítek lidí. V rámci Moravskoslezského kraje se tak nejčastěji děje v Ostravě. Riziko představují zejména amatérští vařiči. Následky výbuchu v Ostravě: Samoživitelka s malou dcerou je bez bytu Přečíst článek › Před časem se dvaadvacetiletý muž a o pět let starší žena pustili v Ostravě do výroby drogy. Výsledkem byla exploze a následný požár. Dvojice si připravila laboratorní vybavení, chemikálie i další potřebné látky. „Proces se však nezdařil, došlo k zahoření směsi a následnému výbuchu poté, kdy směs byla polita vodou při nesprávné manipulaci,“ uvedla policie. Žena utrpěla popáleniny. Jen díky rychlému uhašení nedošlo k rozšíření požáru na další byty. Mohutný výbuch Další výtečník (41 let) ohrozil životy lidí ve dvanáctipodlažním domě v Ostravě. Přiznal se, že užíval marihuanu a také pervitin, jehož cena se mu však zdála příliš vysoká. A tak se rozhodl, že si drogu sám uvaří. Podnájemník v Ostravě vyletěl do vzduchu. Zachránil nás covid, říká sousedka Přečíst článek › Sehnal si laboratorní vybavení i potřebné medikamenty, z nichž se pervitin vyrábí. Jednou však udělal fatální chybu – chemikálie vzplály a kuchyň zachvátily plameny. Okresní soud v Ostravě vařiči vyměřil dva roky ve věznici s dozorem. Jindy mohutný výbuch otřásl domem v Ostravě-Hulvákách. Hasiči pomocí vyváděcích masek evakuovali deset osob, jeden člověk skončil v nemocnici. Za vším byly drogy, kriminalisté zadrželi tři osoby. Zápach a další



Podle policistů je důležité, aby si lidé všímali svého okolí a sousedů. V domě se v takovém případě mohou objevovat "podezřelé" osoby a může tu být takzvaně rušno, a to i v noci. Vaření pervitinu navíc doprovází zápach. „Při podezřelém chemickém zápachu z okolních bytů či společných prostor je vhodné kontaktovat policii. Tímto způsobem lze předejít závažnějším následkům,“ uvedl kriminalista obeznámený s drogovou problematikou.



V minulých letech se takto podařilo odhalit hned několik pervitinových varen. Někdy dokonce policisté přistihli pachatele přímo při výrobě pervitinu.

