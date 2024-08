„Bailey je extrémně poslušná, má nadání na pasení ovcí. Nabyli jsme dojmu, že se jedná o snadno vychovatelné plemeno. Okamžitě uměla všechny povely, chodila u nohy. Brownie je přesný opak. Neuvěřitelně tvrdohlavá fenka, která dělá jen to, co chce,“ popisuje Marek Benada.

Jako první vstoupila Kláře a Markovi Benadovým do života fenka Bailey, a to v době, kdy žili v Holandsku. Byli z ní unešení, ale přesto, že se s ní snažili trávit co nejvíce času, nastaly i momenty, kdy museli fenku nechat samotnou doma.

Pohled do zákulisí chovatelské stanice

Po prvním vrhu se Klára rozhodla založit profil na sociální síti Instagram.

Manželé tak patřili mezi jedny z prvních, kteří nechali nahlédnout sledující do zákulisí chovatelské stanice. Žena každý den fotila a natáčela videa štěňat. Budoucí majitelé psů tak mohli sledovat jejich růst od samého začátku.

close info Zdroj: Marek Benada zoom_in

Sledující se na ně začali obracet s prosbou o radu při výchově a zajímali se, jaké vybavení a prostředky používají.

To Benadovým vnuklo nápad na výrobu doplňků s jejich značkou. Ty nejdříve nabízeli přes Instagram a později klasicky přes e-shop. A to v době, kdy ukončili činnost chovatelské stanice. „Byla to krásná životní etapa, ale řekli jsme si, že v nejlepším se má přestat. Shodli jsme se na tom, že se tímto směrem nechceme vydat. Jít směrem doplňků pro psy a jejich páníčky nám přišlo zajímavé a viděli jsme v tom dobrou návaznost,“ podotkl Marek Benada.

Po ukončení chovatelství se partneři ponořili více do provozu e-shopu. Klára hledala značky, které nebyly v Čechách k dostání. Plecháčky a oblečení tak doplnily vodítka, hračky, pamlsky a další dekorace.

Na začátku sice stála idea přivézt na trh věci, které nejsou v Česku k dostání, ale postupem času se Benadovi začali soustředit na vlastní tvorbu. „Myslíme si, že jsme docela kreativní. A naštěstí se nám podařilo držet základnu fanoušků z éry chovatelství, kterou se jsme rozšířili o nové zákazníky,“ dodal Benada. „Milujeme cestování, takže součástí naší nabídky jsou různé vychytávky pro oba, tedy člověka i psa, a dále různé vybavení. Na letošek chystáme několik nových produktů, ale zatím je nechceme odtajňovat. Bude to překvapení,“ pochlubila se jeho manželka.

Kamenná prodejna jako další krok

Nyní se partneři rozhodli pro další krok, a to otevření kamenné prodejny v liberecké ulici Vítězná. Rádi by nabídli zájemcům možnost vidět zboží na vlastní oči, osahat si ho. Vyplynulo to i ze zájmu zákazníků, kteří volali a ptali se, zda mají prodejnu, že by se tam rádi zastavili.

Benadovi však neplánují otevřít klasický obchod, spíše showroom s výběrem toho nejlepšího. Rádi by z prodejny udělali druhý domov, aby tam návštěvníkům bylo příjemně a dýchla na ně pohodová atmosféra.

„Ráda bych tam vytvořila i kavárenský koutek, a to primárně pro pejsky. Vnímám to jako takové zpestření,“ přiblížila Klára.

close info Zdroj: Marek Benada zoom_in

Pokud půjde vše podle plánu, obchod by oživil Liberec už letos na podzim. Pro Kláru a Marka představuje výzvu, která je zároveň posune o krok dál a posílí jejich značku. Prodejna bude sloužit i jako výdejní místo pro objednávky přes internet.

„Budu spokojený, když se nám finální podoba bude líbit a když získáme adekvátní odezvu od zákazníků. Oni sami si řeknou, co jim tam bude chybět a co by uvítali. V tom je i naše síla, že posloucháme zpětnou vazbu od našich fanoušků. Každopádně se na tento krok moc těšíme a pevně doufám, že se naplní jak naše představy, tak představy okolí,“ uzavřel Marek Benada.