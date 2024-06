Při této konkrétní cestě společně ujeli více než 30 tisíc kilometrů, překročili 21 hranic, zvládli bezmála 250 stopů, procestovali 18 států a utratili u toho méně než 25 tisíc korun. Cílem jejich cesty mělo být Japonsko. Tomu však kvůli byrokratickým nesnázím nakonec zamávali jen zdáli.

Kdy vás poprvé napadlo cestovat autostopem a kam vedla tímto způsobem dopravy vaše první cesta?

Poprvé mě napadlo jet autostopem ze školy v Klatovech do rodné Sušice, když mi bylo 15 let, ale nikdo mě tenkrát nevzal. Naštěstí jsem se nenechal odradit, a další cesta vedla do Itálie s kamarádem, což se skvěle povedlo. Rok na to jsme vyrazili do Norska. První velký výlet byl později na půl roku do Turecka na Erasmus.

Kdy a proč vás napadlo vzít na cesty i svou fenku Corey? Tu jste dříve s sebou neměl?

Corey je momentálně pět let a její první cesta vedla do Itálie, když jí byly tři měsíce. Úplně jsme to neplánovali, ale stopli jsme si moc fajn lidi na cestě z Prahy do Plzně. Svezli jsme se s nimi nakonec až do Švýcarska a pak jsme pokračovali do Itálie. Tam jsem zjistil, že cestování s pejskem je skvělé. Měsíc nato jsme vyrazili do Řecka a zpátky přes Banát, české vesnice v Rumunsku, a všechny státy Balkánu.

Zjišťoval jste si dopředu, kam se svým psím společníkem můžete a za jakých podmínek?

Cestování s pejskem jsem hodně řešil, hodně jsem si o tom načetl, a tvrdím, že v Evropě se v tom poměrně vyznám. Jak to ale funguje v Asii, je stále velkou otázkou. Nikdo pořádně neprojížděl Asii se psem a informace jsou dost často zastaralé nebo chybí úplně. Proto jsem se rozhodl to prostě zkusit, a všechno fungovalo skvěle. Vlastně mě to moc mile překvapilo. Bylo to jednodušší, než jsem čekal. Tedy kromě Japonska, kam nás nakonec nepustili.

Proč bylo cílem zrovna Japonsko?

Japonsko jsem už jednou sám navštívil a moc jsem si tuto zemi zamiloval. Možná díky tomu, že jsem měl možnost tam dobrovolničit na organické rýžové farmě a zažil jsem, jak Japonci doopravdy fungují. Rozhodl jsem se, že bych je chtěl poznat více. To se nám bohužel nepovedlo.

Co se vlastně přihodilo, že jste do Japonska nemohli podívat podruhé?

Zaseklo nás chybějící ruské razítko na sérologickém potvrzení. Tohle jedno razítko otočilo celou naší cestu vzhůru nohama.