Zhruba čtyřměsíční štěně se našlo v polovině července v ulici Na Roudné.

„Jsem přesvědčen o tom, že je z množírny. Museli jsme ho odblešit, odčervit a podobně, nebyl právě v dobrém stavu. Bocelli nevidí a myslíme si, že i špatně slyší, ale jinak je teď po zdravotní stránce v pořádku,“ řekl Deníku zástupce vedoucího Útulku pro zvířata v nouzi Plzeň Stanislav Šůs.

Útulek nyní pro štěně, jehož rasu nelze přesně určit, hledá majitele.

„Ideální by byl někdo, kdo má dům se zahradou. Tam by ho provedl, nechal proběhnout, on by si vše načichal, a pak už by pro něj nebylo problémem se tam pohybovat, samozřejmě pokud mu tam nedají nějakou překážku,“ vysvětlil Šůs.