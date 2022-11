Přestože se policisté na hranicích spolu s celníky snaží o co nejrychlejší prohlídku vozů, podle Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia je poslední říjnový týden situace horší než dřív. „Zaznamenali jsme kolonu až devatenáct kilometrů dlouhou. Kratší dobu se čeká až k večeru a ráno zase intenzita narůstá,“ uvedl tajemník sdružení Vojtěch Hromíř.

Kontroly na hranicích se Slovenskem pokračují. Vláda je prodloužila o 45 dní

„Katastrofa,“ špitl jen ve středu kolem druhé hodiny odpoledne řidič slovenské spediční firmy. Na třicetivteřinovou vizuální kontrolu čekal v koloně dvě a půl hodiny. Nejdéle podle dopravců popojíždějí řidiči nákladních aut právě na dálničním přechodu Lanžhot. „Lepší situace je na dalších jihomoravských přechodech Sudoměřice a Hodonín, ale pro tranzit je to citelná zajížďka a jsou tam silnice nižší třídy,“ dodal Hromíř.

Hodina čekání stojí dva tisíce

Největší dopad má tento stav na krátké přepravy mezi Českem a Slovenskem. „Když řidič jezdí denně mezi Brnem a Bratislavou, tak se jeho pravidelná denní směna prodlužuje o čekání na hranicích a to narušuje celý koloběh přeprav. Na Slovensku jsou také velké automobilky, máme člena, který organizuje denně sto kamionů do Evropy, tam už se ta zpoždění nasčítají do velikých částek. Počítáme, že dopravce stojí hodina čekání kamionu zhruba dva tisíce korun, při pěti hodinách čekání je to tedy prodražení o deset tisíc korun. A není snadné toto u zákazníka uplatnit,“ popsal Hromíř.

Jak ale podotkl, policie sdružení dopravců upozornila na možné komplikace. Jsou v kontaktu i s místními složkami. „Pokud musí zastavit každé vozidlo, pak je hlavním limitem počet kontrolujících policistů a ten už je možná teď na hraně. Účinně může pomoci nasazení armády, nebo přechod na namátkový režim kontroly, případně větší zapojení složek na slovenské straně,“ domnívá se Hromíř.

Kontroly na hranicích se Slovenskem: Je to divadlo, říkají místní

Podle jeho informací dosud nedošlo na takzvané zelené pruhy pro netranzitní kamiony jezdící pouze ze Slovenska do Česka. Jako při covidovém zavření hranic. Doufali v ně v případě delších kolon. „Pokud vím, zatím toto opatření nasazeno není, i proto, že při dlouhé koloně není dál od hranice kde pruh navíc vyznačit. K přechodu vede dvouproudá dálnice. Jeden pruh je vyhrazen pro osobní dopravu. Bez srozumitelného a všemi akceptovaného označení vozidla například zelenou tabulkou za čelním sklem by bylo i problémem, aby se do vyhrazeného pruhu řadila jen vozidla, která by na jeho využití měla právo,“ vysvětlil Hromíř.

Prodloužení kontrol

Český řidič dodávky Václav Šumbera jezdí ze Slovenska přes Lanžhot i třikrát týdně. Všiml si, že někteří kamioňáci, kterým v koloně naskočí povinná pauza, vypnou motor a zůstanou na místě. Komplikují tak provoz. „Dnes je zase kolona v jednom pruhu dálnice až za hranice Slovenska. Největší špička bývá v hodinách kolem poledne. Výhodu mají řidiči, kteří už pouštění ke kontrole na místním odpočívadle znají. Policisté kamiony berou střídavě ze tří směrů, ti neznalí se ale drží v jednom hlavním pruhu a čekají déle. Organizace by mohla být řádně označena,“ zamyslel se ve středu.

Kontroly na hranicích se Slovenskem vláda na poslední schůzi prodloužila o dalších 45 dnů, tedy do 12. prosince. „Opatření funguje. Neděláme to rádi, jsme pro volný pohyb, ale musíme reagovat na bezpečnostní rizika. Až to situace umožní, budeme se snažit co nejdřív hranice volně otevřít," sdělil ve čtvrtek premiér Petr Fiala.

Převaděči jsou opatrnější. Většinu migrantů zadrží policie až v Česku

Kvůli přílivu hlavně syrských běženců zavedlo Česko obnovené kontroly na konci září, již jednou však jejich pokračování vláda prodloužila, a to do 28. října. Bez souhlasu Evropské unie přitom může Česko kontroly zavést maximálně na dva měsíce. Pro případné prodloužení po 28. listopadu tak bude Česko muset žádat o souhlas Evropskou komisi. „Nechceme prodlužovat na nějakou extrémně dlouhou dobu. Vždy ta opatření chceme vyhodnocovat," vysvětlil již dřív ministr vnitra Vít Rakušan.

Policisté na celé slovenské hranici za středu a do čtvrtečního rána zachytili 212 osob při nelegání migraci. Z toho dvanáct ani nevpustili, kvůli nesplnění podmínek. V jejich síti skončil jeden převaděč, předchozí den žádný.

Od začátku kontrol do 24. října policisté zkontrolovali celkem 670 tisíc osob, zachytili v Česku zhruba pět tisíc osob při nelegální migraci, z toho 1111 nesplnilo podmínky a do země nebyli ani vpuštěni. Zadrželi 72 převaděčů. V rámci dohody předali 1589 migrantů zpět na Slovensko.