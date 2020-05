Ostré pronikavé světlo obřích reflektorů a křik z fotbalového stadionu, k tomu rušení klidu večer i o víkendech. Auta v ulicích kolem domů, nepořádek. Takové situaci čelí podle svých slov obyvatelé zlínských Pasek v okolí fotbalového stadionu.

Proto někteří místní lidé sepsali petici, chtějí, aby je například ostrá světla z nově instalovaného osvětlení (v listopadu 2019, pozn. red.) stadionu již nerušila.

Pasecký fotbalový stadion má pronajat fotbalový klub SK Zlín 1931. Probíhají na něm nejen tréninky, ale i zápasy, zejména dětí a dorostu, klub mimo jiné zajišťuje i pronájem zařízení.

„Celý den je tady provoz, dopoledne trénují dorostenci, odpoledne děti. Vadí nám, jak trenéři na ty děti křičí a když si sedneme venku večer na verandu, tak nám světla z toho stadionu svítí přímo sem i sousedům okolo, je to tady pak jak ve dne,“ uvedla například Ludmila Kelová, která naproti stadionu bydlí.

Poukázala na to, že v době, kdy se zde například hraje zápas, tak jsou přilehlé ulice plné aut.

„Nemáme ani možnost vjet nebo vyjet z garáže,“ posteskla si paní Ludmila. Dodala, že se tak i ona připojila k petici.

A aby nebylo petic málo, vznikla na popud lednové petice obyvatel Pasek v únoru další. Podal ji místopředseda fotbalového klubu SK Zlín 1931 a současně i poslanec Marek Novák.

Buďme rádi, že děti sportují

„Vyslovujeme nesouhlas s peticí, která má za cíl omezit využití hřiště. Díky světlu může na hřišti v zimním období trénovat cca 120 dětí od 6 do 15 let a 20 dorostenců od 16 do 19 let. Samozřejmě zde máme i celek mužů, jelikož je pro nás důležité, aby měli dorostenci v kritickém věku možnost se sportem pokračovat. Hřiště je v provozu vždy do 20:30 hodin, následně se světla zhasínají a areál je nejpozději ve 21 hodin prázdný,“ argumentuje kromě jiného v petici poslanec.

„Buďme rádi, že děti sportují. Bylo by lepší, kdyby se poflakovaly, mlátily se nebo fetovaly? Nerozumím lidem, kteří nejsou ochotni být trošku tolerantní, vždyť světla nejpozději v 21.hod. zhasnou. Přeji všem organizátorům pevné nervy a prosím vytrvejte,“ podpořila petici Marka Nováka například Jana Podhajská ze Zlína.

„Nejsme proti tomu, aby zde trénovaly a hrály fotbal děti, jen chceme, aby existovaly a dodržovaly se nějaká pravidla,“ reagovala Jana Moučková, která stejně jako paní Ludmila, podepsala původní petici za zlepšení podmínek v okolí paseckého stadionu.

Připomněla, že dříve stadion sloužil všem obyvatelům Pasek, což dnes již není. Podle ní i dalších sousedů by se mělo město o své obyvatele postarat a situaci vyřešit.

„Slibují to už ale dlouhé roky a stále se nic neděje,“ připomněla Jana Moučková.

Město situaci řeší

Město Zlín, které je vlastníkem zmiňovaného fotbalového stadionu, se podle slov Igora Zippera, který se záležitostí zabývá zabývá a podniká kroky, aby se místním obyvatelům ulevilo.

„Ta původní petice se postupně řeší i nyní. Sešli jsem se s petitenty, kde jsme si vše vyříkali. Stanovili jsme si nějaké úkoly, které postupně plníme, konkrétně ke svícení bylo jednoznačně dohodnuto, že tréninky fotbalu byly stanoveny do půl deváté a automaticky od 21. hodiny se veškeré svícení na stadionu vypíná,“ uvedl za zlínskou radnici Igor Zipper.

Doplnil, že v současné době řeší pověření pracovníci například naklonění světel na osvětlení stadionu tak, aby proudy světla nesměřovaly do obydlené části Pasek. Jeho slova potvrdila i paní Ludmila.

„Něco tam dělali, ale jak to dopadlo nevíme, stadion je kvůli koronaviru uzavřený, takže si teď aspoň užíváme klid,“ zmínila.

Co se týká druhé petice, o té město prý neví. „Na to nemůžu reagovat, petici jsem neviděl a ani o ní nevím,“ reagoval Zipper za město.

RASTR:

Podle advokátky Jany Rejžkové, by si lidé okolo stadionu měli nechat od hygieniků vypracovat posouzení síly osvětlení, které z reflektorů na stadionu míří do jejich domovů. A v jaké intenzitě ohrožuje jejich zdraví. „Fyzického i duševního,“ připomněla známá zlínská právnička. „V každém případě by se lidé měli snažit domluvit s městem. To znamená, stále s nimi o problému jednat,“ připomněla.