„Výsledek se dal očekávat. I tak nás to zklamalo. Řešení je šité horkou jehlou a nemám pocit, že měli promyšlený plán B, kdyby sloučení schváleno nebylo,“ okomentovala zástupkyně rodičů žáků z Botanické Hana Elznerová, která na radnici donesla petici se 190 podpisy. Proti slučování se vyjádřila velká část rodičů i všichni učitelé školy. Dopis z radnice o plánovaném slučování škol dorazil rodičům žáků do e-mailových schránek před jarními prázdninami.

Základní škola Botanická sídlí v budově Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka. Podle jeho ředitele Radka Klimeše je žákům základky a gymnazistům v budově těsno a dvě školy se do ní zkrátka nevejdou. „Bojujeme s nedostatkem místa. Máme čtrnáct tříd, odborné učebny jsou zároveň i kmenové. Když zazvoní, zvedne se 420 lidí a musí po škole rotovat. Nemáme kvalitní počítačovou učebnu, prostor pro výchovného poradce, zkrátka nezbytné základní prostory, které má mít každé gymnázium,“ vysvětlil už v úterý na informativním setkání zástupců škol, kraje a městské části s rodiči.

Gymnázium proto dalo základní škole, která je tam v nájmu, výpověď. Zastupitelstvu to potvrdila starostka Králova Pole Karin Karasová. „Bohužel taháme za kratší konec. Smlouva o nájmu je stará a špatné napsaná. Opravdu nemáme žádnou oporu. Sešli jsme se u několika poměrně tvrdých jednání. Vybojovali jsme aspoň to, že se škola nezruší z roku na rok, ale bude se utlumovat postupně,“ řekla.

Zastupitel Ondřej Hýsek z Moravského zemského hnutí na středečním zastupitelstvu namítl, že se městská část jako zřizovatel základní školy Botanická měla pokusit spolu s krajem, který zřizuje gymnázium, najít řešení, jak obě školy zachovat na stejném místě. „Umím si představit, že by se pro základní školu postavilo patro navíc. Že by se hledaly společně zdroje z městské části, z kraje, z evropských fondů. A teprve kdybychom zjistili, že to nejde, přistoupit k jiné možnosti,“ navrhl.

Krajská radní pro oblast školství Jana Pejchalová, která je zároveň královopolskou zastupitelkou, takovou možnost nevidí jako reálnou. „Kdyby městská část chtěla pro svoji školu stavět patro na krajském gymnáziu, investovala by do cizího majetku,“ oponovala.

Po sloučení se má Botanická stát detašovaným pracovištěm základní školy Staňkova. Letos v dubnu tam půjdou budoucí prvňáčci k zápisu naposled. Příští rok se první třída už neotevře. „Děti, co nastoupily, všech sedm ročníků na Botanické dochodí. Jen se nebudou nabírat další třídy. Gymnázium tedy postupně získá prostory po absolventech,“ informovala v úterý rodiče krajská radní pro oblast školství Jana Pejchalová.

Po sloučení škol se promění mapa spádovosti. Podle metodiky, jíž se stanovování spádovosti řídí, by děti z prvního stupně měly mít školu vzdálenou do osmi set metrů, žáci druhého stupně maximálně kilometr. „Rozroste se okruh dětí, které spadají pod základku Staňkova. Zároveň si troufám říct, že stanovenou docházkovou vzdálenost zajistí další školy v okolí, třeba v Brně-středu,“ uvedla místostarostka Králova Pole Andrea Pazderová.

Pedagogy z Botanické trápí, co s nimi bude, až svou třídu dovedou do konce. „Je to jednoduchá matematika. Zatímco u nás bude každý rok o třídu méně, na Stankově žádná nová nevznikne. Pro koho by měli chtít učitele navíc? Rozhodnutí zastupitelů pro Botanickou neznamená sloučení, ale de facto zánik,“ podotkla zástupkyně učitelů Petra Břínková Sochová.

Nejistou budoucnost má i ředitelka Botanické Danuše Pytelová, které v červenci končí funkční období. Nárok na odchod do důchodu má ale až od února 2021. „Zatím jsem žádnou nabídku nedostala. Po sloučení škol nový konkurz na ředitele nebude, i když to tak vypadalo. Informace se mění každou chvílí,“ posteskla si.

Rodiče i učitelé ze základky Botanická také mají pochybnosti, zda si i jako detašované pracoviště základní školy Staňkova udrží individuální přístup k výuce. „Botanická je malá škola rodinného typu, nabízí individuální plán pro sportovně nadané děti z Brna a okolí. Návaznost základní školy, spolku Sokol a následně víceletého gymnázia je nesporná. Staňkova je sice v blízkosti Botanické, ale i na veřejnost se profiluje jako škola pro cizince nebo pro děti s odlišným mateřským jazykem, tyto děti jsou vzdělávány podle jiného školního vzdělávacího programu. Celkově tento krok z pedagogicko-profesního pohledu hodnotíme jako nekoncepční,“ uvedla Břínková Sochová, která je na Botanické třídní sedmáků, ve svém dopise královopolským zastupitelům. Tím se je snažila před zasedáním přesvědčit, aby pro záměr školy sloučit nehlasovali.

Vedení základní školy Staňkova slibuje, že po sloučení zohlední potřeby žáků z Botanické.„Vyjdeme dětem vstříc a budeme je uvolňovat na tréninky, jak jsou zvyklé,“ ujistila rodiče v úterý ředitelka Jana Hlaváčková.

Zda učitelům z Botanické nabídnou úvazek i na základce Staňkova, se Brněnskému deníku Rovnost nepodařilo ve středu zjistit. Ředitelku Hlaváčkovou se nepodařilo zastihnout.

DOMINIKA VRBECKÁ

ELIŠKA KOUKALOVÁ