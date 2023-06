V souvislosti s uzavřením kavárny Pojď café spojené se jménem tenistky Petry Kvitové se na posledním zasedání fulneckých zastupitelů rozhořela ostrá diskuze. Co se řešilo?

Diskuze se týkala nejen uzavření kavárny, ale také vyjádření místostarosty Františka Schindlera ve zpravodaji města Fulnek na adresu rodiny Petry Kvitové.

„Myslím si, že město Fulnek bylo velice vstřícné a hlavně štědré vůči celé rodině naší lvice z tenisových kurtů. Čekal jsem, a určitě jsem nebyl sám, více iniciativy toto svému rodnému městu nějak vrátit. Bohužel, zatím se tak nestalo. Ba naopak, síň slávy, vybavení kavárny a doplatek za energie v areálu TJ jsou další vynaložené peníze, které nyní chybí na investicích města nebo v okolních vesnicích. Třešinkou toho všeho je vstupné do síně slávy, které odradí většinu sportovního i nesportovního obyvatelstva …,“ napsal v květnovém čísle zpravodaje fulnecký místostarosta Schindler.

Reakce přišla poměrně brzy v podobě petice odsuzující místostarostovo vyjádření, kterou podepsalo 327 občanů Fulneku. Jeden ze signatářů petice, Pavel Šimurda, na zasedání Zastupitelstva Fulneku v pondělí 5. června vyzval zastupitele, aby se k příspěvku místostarosty ve zpravodaji vyjádřili.

„Nereprezentuje Fulnek navenek, je to kydání hnoje…,“ řekl mimo jiné Pavel Šimurda. Ten také v průběhu zasedání uvedl, že jej osobně požádal bratr Petr Kvitové Libor Kvita, aby uvedl, že se cítí velmi dotčen. „Mluví za celou rodinu. Cítí se dotčen tím, že nebyl otištěn článek pana Tejkala. Článek, který poslal datovou schránkou, e-mailem do zpravodaje, a který jsem dal následně na své facebookové stránky,“ dodal Pavel Šimurda.

Manažer Petry Kvitové Karel Tejkal ve zmíněném dopisu reagoval na místostarostova slova o výši vstupného (základní vstupné do Síně slávy činilo 150 korun, v minulém měsíci ho rada města snížila na 50 korun, pozn. red.).

„…žehráte na výši vstupného do síně slávy Petry Kvitové. Skoro by se po přečtení Vašeho textu mohlo zdát, že o něm rozhodla Petra Kvitová a profituje z něj. Ale vždyť toto je plně v kompetenci samosprávného celku, jehož jste téměř dva roky místostarostou. Proč kritizujete něco, co můžete měnit díky svým kompetencím? Prosím, uveďte, minimálně informačně, věc na pravou míru,“ píše v dopisu místostarostovi Karel Tejkal.

Někteří zastupitelé se od vyjádření distancují

„Oslovil jste zastupitele e-mailem, kdo měl potřebu se vyjádřit, ten se vyjádřil. Mohu k tomu říct jen to, že jste uvedl, že došlo k veřejné urážce Petry Kvitové, což nedošlo. Přečtěte si ten článek ještě jednou,“ řekla starostka Fulneku Radka Krištofová. Ubezpečila přitom, že peticí lidí se bude radnice zabývat.

Zastupitelka Lucie Činčalová na zasedání prohlásila, že se chce veřejně distancovat od toho, co místostarosta do zpravodaje napsal. Podobně se vyjádřil zastupitel René Juroška. „Taky se od toho chci distancovat. Asi jsme celkově nepochopili princip, který měla mít Síň slávy, která se s kavárnou vybudovala. My se chválíme jménem Petry Kvitové, protože je to jediné, co můžeme dělat. Ona nám nemá žádné peníze přinášet. My bychom měli využít jejího jména k tomu, abychom do Fulneku dotáhli její fanoušky a turisty a ona nám k tomu dala svolení, abychom její jméno využili. Nevím, kolik jsme investovali do rodiny Kvitových, myslím si, že nic. Měli jsme přitáhnout fanoušky Petry Kvitové, a takto jsme si je popudili. Je mi líto rodiny, která byla úplně zbytečně poplivaná,“ vyjádřil se René Juroška s tím, že omluva místostarosty by byla na místě.

Jméno Petry Kvitové kavárnu nespasilo

Bývalý starosta Fulneku Petr Ertelt nazval zveřejněný text místostarosty Schindlera nehorázností. Zřízení síně slávy Petry Kvitové byl podle něj první z více projektů, které měly ve Fulneku zvýšit turistický ruch. Kavárna byla jeho součástí.

Většina přítomných se vyjádřila ve smyslu, že zavření kavárny po devíti měsících fungování je špatné. Někteří poukazovali na to, že město ji mělo nechat v provozu aspoň rok. Starostka Krištofová argumentovala ztrátou více než 700 tisíc korun. Její nárůst příliš nezmírnila ani obměna sortimentu za levnější.

Ukončení provozu kavárny Pojď café ve Fulneku - 7. června 2023.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Kavárna je v současné době zavřená. Z nádvoří Knurrova paláce, kde byla, ve středu 7. června postupně mizely stoly a židle, které odváželi zaměstnanci města.

Redakce Novojičínského deníku oslovila Libora Kvitu, jenž byl koordinátorem projektu Síň slávy Petry Kvitové za město Fulnek. Ten uvedl, že se k záležitosti nechce vyjadřovat, poznamenal jen, že už věc řešil s právníky.

Kavárnu Pojď café otevřelo město koncem srpna 2022. Tenistka Petra Kvitová na svém facebookovém profilu 31. srpna 2022 uvedla: „A pozor: kavárna ve Fulneku v mé Síni slávy je otevřená. Její jméno je jasné: Pojď. Tak přijďte si dát něco dobrého.“

Radní Fulneku rozhodli, že k 31. květnu 2023 provoz kavárny ukončí. Nyní chce město najít někoho, který by kavárnu provozoval, aniž by musel dodržovat podmínku, že bude spojená se jménem Petry Kvitové.