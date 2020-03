Šest set padesát pět. Takové množství lidí se během čtrnácti dní podepsalo pod petici, kterou iniciovali obyvatelé Vranovic a okolních obcí. Jejím cílem je navrácení půlhodinového taktu mezi vlaky směřujícími na brněnské hlavní nádraží.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Petice již leží na stole zástupců kraje i společnosti Kordis. „Vadí nám, že dvacet let nebyl problém s tím, aby vlaky směřující do Brna jezdily po půl hodinách. Podle nových jízdních řádů se například z Vranovic do Brna dopravíme v době od sedmi hodin ráno do dvou hodin odpoledne jen jednou do hodiny. Navíc lidé, kteří začínají v práci například na devátou, musí volit dřívější spoj, než byli zvyklí. To proto, že vlak do Brna jim přijede za deset minut celá,“ zdůvodnil Oldřich Vybíral, který je jedním z iniciátorů petice.