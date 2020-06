Protestující předali zástupkyni sekretariátu hejtmanky výzvu adresovanou Jermanové, aby dostála svému vyjádření z počátku minulého týdne a podepsala petici na podporu záchranářky Veroniky Brožové. Ta je ústřední postavou „kauzy trestního oznámení na záchranářku“.

Jde o podnět hovořící o možném šíření poplašné zprávy, který Jermanová jménem kraje v březnu podala pražské policii v souvislosti s informacemi médií hovořícími o tom, že pracovníkům středočeské záchranky chybějí ochranné prostředky proti novému typu koronaviru. Texty odkazovaly právě na vyjádření Brožové z textu jejího otevřeného dopisu adresovaného vedení kraje.

Takzvaná „kauza záchranářka“ následně vyvolala obrovský ohlas v médiích i na politické scéně. Vesměs odmítavý; za nešťastný krok to označil i premiér a předseda nutí ANO Andrej Babiš. Minulý týden v pátek krajský úřad informoval, že věc policie ukončila takzvaným odložením – čili se jí přestala zabývat s tím, že trestný čin spáchán nebyl.

Žádná osobní zášť

Již první červnové pondělí přineslo vystoupení Jermanové, v němž hejtmanka zmínila, že petici na podporu Brožové, s níž přišli pirátská kandidátka do Senátu v obvodu Příbram Simona Luftová a lídr pirátské kandidátky do krajských voleb Jiřím Snížek, by podepsala i ona sama.

Uvedla tehdy, že Brožovou vnímá jako oběť, přičemž je přesvědčena, že její dobrý úmysl byl zneužit k politickým cílům. Vyzývat Jermanovou k podpisu však už nyní není třeba. Svůj podpis pod petici na internetu (mimochodem: s pořadovým číslem 2762) připojila již v úterý.

Připsala i své vyjádření. „Petice a její obsah jsou v tuto chvíli již bezpředmětné, protože bylo vyšetřování odloženo a trestní řízení proti paní Brožové není aktuální. Přesto ji podepisuji, neboť proti paní V. Brožové osobně nic nemám,“ uvedla v jeho úvodu.

„Oznámení podané Středočeským krajem bylo namířeno především proti lživému textu, který byl zveřejněn na serveru Náš region. V článku byly zveřejněny zjevné nepravdy, které byly […] přidány redaktorem,“ uvedla v komentáři k petici. S vysvětlením, že tehdy, za nepřehledné situace 19. března, šlo především o to zabránit panice mezi seniory.

Podle dostupných informací vydavatel zmiňovaného periodika chystá proti Jermanové právní kroky. Ta nicméně trvá na politickém pozadí kauzy, v níž figurovala lživá vyjádření.