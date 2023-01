Pětičlenná rodina v současnosti žije ve dvou místnostech se základním vybavením. Andrii pomáhá v domě alespoň s udržovacími pracemi, dřevem a topením, aby měli nějakou obživu. Do Čech přicestovali v listopadu 2022, dosud zde však nemohou "oficiálně být". Na cestu domů už nemají finanční prostředky, žijí z darů od dobrých lidí, střechu nad hlavou mají díky solidaritě svého krajana.

Utekli před válkou, nedaleko jejich původního domova, ukrajinském městu Chmelnyckyj, prý často zněly sirény a vyhlašovali poplachy. V blízkosti totiž ruští vojáci odstřelovali jadernou elektrárnu. „Pro mě a děti to bylo děsivé, manžel cestoval první, když nám zajistil bydlení, jely jsme za ním,“ vysvětlila úvodem třicetiletá Nadiia.

Chmelnyckyj je město v západní Ukrajině ležící na horním toku Jižního Buhu v historickém kraji Podolí. Je centrem Chmelnycké oblasti, jejíž sídlo sem bylo přeneseno z Kamence Podolského. Chmelnycká jaderná elektrárna ležící asi tři sta kilometrů od hlavního ukrajinského města Kyjeva funguje od listopadu v nouzovém režimu, podobně jako na další dva ukrajinské provozy stejného druhu totiž cílí strategické útoky ruské armády.

Rodina Kosiv se stydí, ani moc fotografovat se její členové nechtějí, jen nejmenší teprve dvouletá Veronika se usmívá. Mladí manželé se však postupně uvolňují a přibližují svou situaci i cestu za svobodou. „Doma na Ukrajině jsem živil rodinu různými pracemi, jezdil jsem vydělávat před válkou i do Ruska, zaměstnání jsem měl také v Polsku, pracoval jsem na různých stavbách,“ naznačil Andrii.

Když začala válka, začal hledat práci i s ubytováním, tak se dostal do jižních Čech. „Chtěl jsem rodině zajistit lepší budoucnost, aby nežila stále ve strachu. Na Ukrajině byl nedostatek léků, a další problémy spojené s válečným konfliktem,“ vyprávěl nesměle.

Když Andrii přijel, neměl problém. Dostal vízum strpění na odboru azylové a migrační politiky v Benešově u Prahy. „Manželka a děti za mnou přijely 20. listopadu, absolvovali jsme kolečko na KACPU (pozn. red. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině) na letišti v Českých Budějovicích, ale poslali nás znovu na cizineckou policii do Benešova,“ popsal dále s tím, že jim bylo řečeno, že má zrušit vízum strpení, jinak nemá rodina nárok na pobyt zde.

Chybí jim potvrzení

Rodina přijela bez cestovních dokladů, a tak je vyfotili, vzali jim otisky. „Řekli nám, že potřebují nějaké potvrzení, že jsme překročili polské hranice, nebo Evropské unie, ale my nic takového nemáme,“ opakoval s tím, že už si neví rady, a rád by nějakou právnickou či jinou pomoc, jak se dostat z patové situace.

KACPU prý navštívili ještě několikrát. „Byli jsme tam nejméně pětkrát, pořád chtějí nějaké dokumenty a už druhý měsíc, nemůžeme sehnat povolení k pobytu,“ dodal Andrii. Nikdo ho teď kvůli tomu ani nezaměstná. „Všechno stojí na tom povolení. Chtěl bych normálně pracovat, dělal bych manuálně, umím zednické práce,“ konstatoval otec.

Speciální péče pro děti

Kromě těchto problémů jsou oba chlapci, pětiletý Jegor a třináctiletý Vadim handicapovaní. „Jegorek se jako malý napil barevného čistícího saponátu, když ho hlídala babička. Myslel si, že jde o nějakou voňavou šťávu, strávil tři dni v nemocnici na ARO, má poleptanou sliznici a špatně přijímá tuhou stravu. Má problémy s polykáním, často zvrací. Potřebuje speciální jídlo a lékařskou péči,“ popsala Nadiia.

Starší Vadim by měl zase chodit speciální školy, trpí totiž mozkovou poruchou, v Čechách nazývanou také syndromem deficitu pozornosti. „Potřebuje se vzdělávat, ale musí chodit do zvláštní školy. Je pracovitý a chytrý, ale má špatnou paměť, zapomíná věci, u nás té diagnóze doktoři říkají slabá rozumová dysfunkce,“ přiblížila matka.

Sám chlapec by se rád začlenil do kolektivu a seznámil se s českými vrstevníky i naším jazykem. „Chtěl bych chodit do školy mezi děti, najít si tu kamarády a učit se česky,“ usmíval se třináctiletý Vadim.

Společná přání

Nadiia je na mateřské dovolené, musí se starat o děti a vařit. V Čechách by ráda vyléčila své děti a až malá Veronika vyroste, našla si také vhodné zaměstnání. „Všechno závisí na nějakém povolení, opravdu budeme vděční, když se nám ozve někdo, kdo tomu rozumí a pomůže. Právník, nebo nějaký úředník zabývající se touto problematikou. Děti potřebují do školy, ošetření a léky, Andrii práci. Časem bychom si chtěli najít i lepší bydlení, třeba ve městě, abychom nemuseli dojíždět autobusem,“ shrnula přání všech.