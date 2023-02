Petr Fiala dorazil na šachtu. Při návštěvě Karvinska se potká se zástupci odborů

/VIDEO/ Do Moravskoslezského kraje v pondělí dorazil na pracovní návštěvu premiér Petr Fiala. Jeho první kroky vedly do Stonavy do sídla těžební společnosti OKD, kde se setkal se zástupci managementu a odboráři.

Stonava OKD premiér Fiala návštěva Stanjura Sikora | Video: Januszek Tomáš