Představte si vizitku, ve které jsou mentolové bonbónky. Nebo vizitku, která je na první pohled k nerozeznání od jízdenky do vlaku, či takovou, kterou nosil v kapse tvůrce seriálu Nemocnice na kraji města nebo jugoslávský prezident. I tyto kuriozity má Petr Havlíček z Litvínova. Klasické papírové vizitky, osobní i firemní, sbírá už 25 let.

Z každé země světa alespoň jednu vizitku. Takový je sem Petra Havlíčka z Litvínova. Ještě mu pár desítek zemí chybí, včetně ostrovů v dalekých oceánech. Kdo má třeba Fidži či Nauru, může je českému rekordmanovi poslat. Bude moc rád.

Petr Havlíček už shromáždil úctyhodné množství - přes 102 tisíc a ze 173 zemí světa. Jeho sbírka byla letos v červnu zapsána do České knihy rekordů jako největší v naší republice. „Můj první sen se mi splnil, už jsem v české guinessovce, a teď dělám na druhém snu, abych měl z každé země jednu vizitku,“ řekl Deníku 51letý sběratel, který pracuje na směny jako skladník a bydlí od klukovských let na panelákovém sídlišti Janov.

Vizitky jsou jeho koníčkem, který ho spojuje s cizinou, mnohdy exotickou. Ve sbírce má například vizitku z francouzského departementu Mayotte v Indickém oceánu i kartičky s telefonními čísly od protinožců, z Nového Zélandu a Austrálie. Ne nadarmo má litvínovský sběratel na svém webu napsáno: Ve vizitkách může být celý svět.

„Z Asie mi chybí jenom šest zemí, ale teď mám na cestě vizitky z Bhútánského království a z Východního Timoru, takže čekám,“ řekl. O tyto vizitky si řekl přes Facebook a z Bhútánu mu je slíbil poslat jeden průvodce cestovní kanceláře. Sběratel řadu vizitek sehnal prostřednictvím ambasád a vstřícného Ministerstva zahraničí ČR.

Díky korespondenci se zastupitelskými úřady dostal třeba vizitku z Kuby. Také posílá hodně dopisů s prosbami o vizitku přímo hotelům nebo firmám ve vybrané zemi. Někdy mu vyhoví a vizitku pošlou, někdy ne. Dopisy ochotných dárců si schovává na památku. Samozřejmě také využívá internet, e-mailovou poštu či výměnu mezi sběrateli.

Petr Havlíček (51 let)



Český sběratel vizitek, povoláním skladník. Narodil se v Jihlavě, pak jeho rodina přesídlila do Dolního Jiřetína a po zbourání obce kvůli těžbě uhlí se v roce 1977 usadila na sídlišti Janov v Litvínově, kde malý Petr vyrůstal a žije dodnes.



Je držitelem tuzemského rekordu (102 175 vizitek ze 173 zemí – stav k 22. 6. 2023, kdy byla sbírka zaevidována v České databance rekordů v Pelhřimově). Jeho kolekce obsahuje vizitky klasické, od různých firem, restaurací, hotelů, taxi, tak i jmenovky VIP osob, politiků, sportovců a herců.

Některé sběratelské kousky získal tak, že na svých cestách vešel do budov, které ho zaujaly a poprosil tam o vizitku.

Třeba v Praze šel jednou s manželkou kolem ministerstva kultury, a tak vstoupil dovnitř a dal se do řeči s recepční. Měl velké štěstí. Náhodou procházel kolem tehdejší ministr Pavel Dostál, zaslechl hovor o vizitkách a připojil se. „Když jsem mu ukázal svůj vizitkář, tak mě pozval do kanceláře, dal mi svoji podepsanou vizitku a ještě mi dal pár cizích vizitek, které už nepotřeboval. Byl velice ochotný a velice milý. I kafe jsem dostal, takže na pana ministra rád vzpomínám,“ řekl sběratel.

Petr Havlíček z Litvínova má největší sbírku vizitek v ČRZdroj: Deník/Martin Vokurka

Pavel Dostál patřil spíše k výjimkám, protože podle sběratele je největší problém sehnat vizitky právě od politiků, ať už od komunálních, jako jsou starostové, nebo od hejtmanů, poslanců a senátorů.

„Asi se bojí, protože na mé dopisy většinou nereagují. Oslovil jsem všech čtrnáct hejtmanů, ale vizitky mám jen od dvou, z Ústeckého kraje a z Vysočiny,“ povzdechl si držitel českého rekordu.

Naštěstí má vizitky jiných známých osobností. Jsou to například houslista Jaroslav Svěcený, herec Jan Tříska, režisér Dušan Klein či básník Jiří Žáček.

K cenným patří i speciální vizitka komunistického revolucionáře a jugoslávského státníka Josipa Broze Tita. Jedná se o jeho jmenovku bez telefonního čísla, pouze s uvedením funkce a vyobrazením státního znaku. „Nedávno mi poslala podobnou vizitku slovenská prezidentka,“ dodal sběratel, který oslovil i všechny české prezidenty, ale podle svých slov dosud neuspěl. V registru českých rekordů je však zapsáno, že má vizitky všech poboček amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Hodnotná je i jeho sbírka vizitek již neexistujících firem.

Přestože vlastní pozoruhodné kousky téměř z celého světa, sběrateli je nejbližší vizitka HC Dukla Jihlava. „Dal mi ji osobně jednatel klubu Bedřich Ščerban,“ řekl sběratel, rodák z Jihlavy.

Jak vlastně jeho sběratelství v Litvínově začalo?

Před 25 lety měli v rodině psa dalmatina a jeli s ním na mezinárodní výstavu psů v Litoměřicích. „Tam jsme dostali tři vizitky, které byly krásně udělané. Doteď je mám schované, protože mi bylo líto je vyhodit. No, a tak jsem to začal sbírat,“ shrnul stručně začátek svého hobby, které ho dovedlo k zápisu do knihy českých NEJ… S registrací jeho rekordu, což je placená služba, mu pomohl zaměstnavatel.

Dalším snem trpělivého pana Havlíčka, který živí rodinu a chodí na noční, je získat vizitky z hokejových klubů NHL nebo ze stájí Formule 1. A to není vše. Jeho starou láskou zůstávají Tatrovky, takže sbírá cokoliv, co se týká této slavné značky aut. Osobně se znal s Karlem Lopraisem, vítězem automobilových závodů Rallye Dakar v kategorii kamionů, a v roce 1991 byl jako člen Tatra klubu v Dakaru. „Já prostě Tatrovky miluji. Kdybych měl peníze, tak bych chtěl Tatru 603 nebo 613,“ svěřil se sběratel.

A není sám. „My jsme taková sběratelská rodina. Moje manželka sbírá pohledy. Má jich jenom dvacet tisíc, ale má je ze sto osmdesáti zemí světa. Syn sbírá poštovní známky a dcera kapesní kalendáře,“ dodal pan Havlíček, který uvažuje o členství v Klubu sběratelů kuriozit.

Letos na jaře vystavoval vizitky v litvínovské knihovně. Byla to už jeho pátá výstava v ČR. Samozřejmě má i své osobní vizitky v české i anglické verzi, aby je mohl posílat do celého světa s žádostmi o cizí. Na té své má napsáno: Petr Havlíček, sběratel vizitek.

Kdo má doma nepotřebné vizitky, může nějaké sběrateli poslat nebo mu poradit, kde by mohl získat další.



Nedaří se mu sehnat vizitky z těchto zemí:

Asie - Bahrajn, Bhútán, Brunej, Laos, Tádžikistán a Východní Timor.

Afrika - Botswana, Burundi, Čad, Eritrea, Gabon, Ghana, Gwinea, Gwinea - Bissau, Jížní Súdán, Komory, Kongo, Lesatho, Libérie, Libye, Mali, Mozambik, Rwanda, Sierra Leone, Somálsko, Středoafrická republika, Súdán, Svazijsko, Západní sahara.

Amerika - Antigua a Barbuda, Barbados, Dominika, Dominikánská Republika, Guyana, Haiti, Panama, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Trinidad a Tobago.

Austrálie a Oceánie - Fidži, Kiribaty, Marshallovy Ostrovy, Nauru, Samoa a Tuvalu.



Kontakty na sběratele jsou na webu: sbirkavizitek.webnode.cz