O startupech slyšíme dnes a denně. Jsou to začínající firmy, které s sebou přinášejí technologický pokrok a neotřelé nápady. Představu, že v jejich čele musí stát vizionářský dvacátník, vyvrací Petr Klokočník. 47letý podnikatel z Liberce se rozhodl expandovat do nové oblasti. Už rok rozvíjí společnost specializující se na čidla měřící statiku. „Mám za sebou i své, jak se dnes říká, fuck-upy,“ směje se.

Klokočník měl už od mala blízko k technice. Jako kluk chodil v 80. letech do technických kroužků, na kterých se učil pájet a programovat. Po gymnáziu šel studovat technickou kybernetiku na ČVUT, kde si dělal i doktorát v oblasti průmyslové komunikace. V rámci studií pracoval v akademické sféře v Anglii a Spojených státech, ze kterých se později vrátil do Prahy. Před 15 lety přebral IT firmu svého otce a dnes k tomu rozjíždí nový projekt, s čímž mu pomáhá podnikatelský inkubátor Lipo.ink.

„Můj táta založil firmu Cotrex v roce 1990. Začal prodávat a servisovat počítačovou techniku. V jednu chvíli se zdálo, že společnost nejspíš zkrachuje, a proto mi nabídl, abych ji převzal a zkusil zachránit,“ popisuje Klokočník, který v té době uvažoval spíš o dráze vědce. Přesto si nakonec svůj vztah k byznysu našel.

Společnost se pod novým vedením podařilo stabilizovat a dnes je pravidelně v zisku. Po 15 letech ve vedení podniku s deseti zaměstnanci se Klokočník začal poohlížet, co by mohl zkusit nového. Protože ho vždy fascinovaly technologické trendy, zaměřil svou pozornost na internet věcí.

„Zhruba před rokem jsem začal vyvíjet čidla, která snímají pohyby mostů, dálnic nebo třeba kostelů. Díky bezdrátové technologii nepotřebujeme tahat kilometry drátů, takže je instalace mnohem rychlejší a levnější. S pomocí úsporného přenosu dat navíc senzory vydrží v provozu třeba deset let, což dřív nebylo vůbec myslitelné,“ vysvětluje výhody nové technologie Klokočník.

Technický nadšenec neměl zkušenosti s budováním firmy na zelené louce, proto se rozhodl požádat o pomoc. Se svým nápadem se obrátil na Lipo.ink neboli Liberecký podnikatelský inkubátor zřizovaný Libereckým krajem. Ten mimo jiné nabízí konzultace zájemcům o byznys i začínajícím podnikatelům. Do takzvané ambulance se zapojil také Klokočníkův startup Statotest.

„Na rozdíl od soukromých koučů je tohle finančně mnohem dostupnější. Jednou za dva, tři týdny chodím za ředitelem inkubátoru Phillipem Rodenem, se kterým rozebíráme, jakým směrem by se měl projekt rozvíjet. Lipo.Ink mi taky radí s marketingem nebo designem, což jsou všechno věci, ve kterých se tolik nevyznám,“ popisuje klient Lipo.Inku.

Kromě toho inkubátor pořádá neformální akce, kde se potkávají nejen lidé z byznysu a navazují nové kontakty. Vznikají tak nápady a spolupráce, které by jinak nemusely vůbec spatřit světlo světa. Stejně tak spolu mohou sdílet zkušenosti, nápady nebo upozornit na slabá místa jednotlivých projektů.

„Je vidět, že nastupující generace má úplně jiný přístup než já. Dnes se všechno označuje moderními slovy, hodně se řeší vzhled produktu. Chci jít s dobou, a proto se pořád musím učit novým věcem. Na druhou stranu doufám, že i já mám svým mladším kolegům co nabídnout. Zažil jsem se svou firmou dobré i horší časy a taky vím, jak probíhá komunikace s úřady,“ hodnotí Klokočník.

Liberečan stále věnuje většinu času firmě, kterou téměř před 30 lety založil jeho otec a ze které nový projekt financuje. Kromě něj Statotest zaměstnává další lidi. Startupista věří, že jeho firma dodá během podzimu senzory prvním zákazníkům, především z veřejného sektoru. Dál bude chtít pracovat na jejich zdokonalování.

„Podpora startupů má podle mě smysl. V regionech, jako je Liberecký kraj, mají potenciál vytvářet nové pracovní pozice a také zvyšovat úroveň technické infrastruktury a zvyšovat zájem o techniku jako takovou. V zahraničí jejich podpora probíhá už delší dobu a je vidět, že v nich našla práci řada lidí. Další pozice nabízejí firmy, které se startupy spolupracují,“ dodává Klokočník.