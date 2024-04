Prezident Petr Pavel přijel do Zlínského kraje. Během prvního dne návštěvy zajel odpoledne také do Rožnova pod Radhoštěm, kde si prohlédl Valašské muzeum v přírodě.

Uvítali ho zde jako prvního novodobého prezidenta České republiky, muzeum sice navštívil Václav Havel, ale soukromě. Za socialismu oficiálně klenot Valašska zhlédli během svých cest po republice Gustáv Husák nebo Antonín Novotný.

Během zhruba hodinu trvající prohlídky dřevěného městečka se Petr Pavel podíval do kovárny, školy, radnice či do kostela. „Na celou návštěvu jsme měli pouhých sedmdesát minut. Nebylo vůbec jednoduché vtěsnat prohlídku do takto krátké doby, protože muzeum je rozsáhlé. Proto jsme vybrali jen některé části ve Valašské dědině. Nemohli jsme si odpustit, neukázat panu prezidentovi kousek vyučovací hodiny v dobové škole,“ uvedl ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Při příjezdu do muzea ochutnal jako první Petr Pavel tradiční valašský frgál a slivovici. Za doprovodu cimbálové muziky dostal ručně kovaný zvon z muzejní kovárny. „Pan prezident od nás dostal zvonec na podkově. Podkova je symbol štěstí a zvonem se vždycky ve všech dědinách ohlašovaly ty nejzávažnější situace. A tato návštěva je pro nás hodně významná,“ vysvětlil symboliku dárku Ondruš.

Právě v kovárně Valašské dědiny prezidentova prohlídka muzea začala, poté pokračovala ve staré škole ukázkou vyučování. Trasa vedla kolem zvonice, v jejíž blízkosti se páslo stádo ovcí – Valašek. Z tohoto místa je malebný výhled na panorama Rožnova.

Prezident si se zájmem prohlédl také výrobu březových metel, ke které dostal i odborný výklad. U ukázky tradiční výroby šindele neodolal pozvání a sám si práci vyzkoušel. „Snad při tom nepřijdu o prsty,“ komentoval s úsměvem, když vzal do rukou fugač (nástroj na výrobu šindele - pozn. redakce) a usedl na dřevěnou lavici.

Krásná příroda i lidé, říká o Valašsku prezident

Návštěva pokračovala prohlídkou nejstaršího areálu – Dřevěného městečka. U původní roubené radnice z rožnovského náměstí z roku 1770 Petra Pavla přivítali čestnou salvou portáši z Valašské Bystřice. Za zvuku varhan si prohlédl kostel sv. Anny a Valašský Slavín. Hřbitov, na kterém je pohřbeno mnoho významných osobností kraje, jako například Dana a Emil Zátopkovi, Jiří Raška nebo Jarmila Šuláková.

A jaké měl Petr Pavel první dojmy z Valašska? „Je zde krásná příroda a příjemní lidé,“ zhodnotil atmosféru z návštěvy prezident.

V úterý večer pak Petra Pavla čekalo ještě večerní setkání a debata se starosty v obnovené chatě Libušín na Pustevnách. Památku před deseti lety zachvátil požár, který zničil celý interiér.

Prezident během dvoudenní návštěvy zamíří do všech čtyř okresů Zlínského kraje. Setká se s krajskými zastupiteli, starosty některých obcí a také s občany a podnikateli. V aktualizovaném plánu jeho cesty po Zlínsku byl zrušen program manželky prezidenta, paní Evy Pavlové. Ta ho měla doprovázet během akcí, v plánu byla i její separátní návštěva Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně. „Paní Eva Pavlová se nezúčastní z osobních důvodů,“ sdělil Vojtěch Šeliga z Kanceláře prezidenta republiky.

Středeční program zahájí ve Vrběticích

Pestrý program čeká hlavu státu i ve středu. Zahájí ho setkání se starosty Vlachovic, Lipové, Haluzic v areálu bývalých muničních skladů či Vrbětic. Na závěr jeho dvoudenní návštěvy Zlínského kraje se uskuteční debata s občany ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti pořádána Deníkem.