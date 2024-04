Nerozlučnou pěveckou dvojici Ivetu Bartošovou a Petra Sepešiho rozdělila už po dvou letech tragická smrt zpěváka, který zemřel při autonehodě na železničním přejezdu ve Františkových Lázních. Sepeši by 23. dubna oslavil 64 let. U železničního přejezdu skončil později také život Ivety Bartošové. Jejich emotivní příběh přináší v těchto dnech i televize Nova v minisérii Iveta.

Na železničním přejezdu ve Františkových Lázních v roce 1985 zemřel zpěvák Petr Sepeši, který tvořil známé pěvecké duo s Ivetou Bartošovou | Video: Antonín Hříbal

Petr Sepeši se narodil na Slovensku, do bydliště v Aši se s rodiči odstěhoval v roce 1962. Poté, co rodinu opustil otec, Petra a jeho o dva roky mladšího bratra vychovávala matka Lýdie. V roce 1983 se s vlastní písní Slůvka dostal na pěveckou soutěž Mladou píseň. Právě tam se potkal s Ivetou Bartošovou.

Zpívat s ní začal částečně na popud hudebních manažerů, kteří pro mládež tehdy hledali nového Chladila se Simonovou. Jako šestnáctiletý založil na škole kapelu Appendix. „Zkoušeli jsme ve škole nad jídelnou a hráli na diskotékách a na zábavách. Když se však v pololetí učitelé podívali na náš prospěch, odnesli nám nástroje na půdu a kapela se rozpadla,“ vzpomínal Sepeši.

Pěvecká kariéra dvojice Ivety Bartošové a Petra Sepešiho trvala pouhé dva roky. Poznali se, když jí bylo 17 let a jemu 23 let. V červenci 1985 přerušila dvojice kvůli Ivetině zánětu mandlí turné po Sovětském svazu a vrátila se do Československa.

Iveta Bartošová musela na operaci mandlí a pak odjela k rodičům do Frenštátu pod Radhoštěm. Petr Sepeši jel v jejich společném autě Škoda 100 na západ Čech. Už od roku jeho tragické smrti se ale v tisku objevovaly zprávy, že zemřel při této cestě zpět domů do Aše.

Jenže Petrův bratr Jan uvedl, že spolu byli v osudový den na tenise ve Františkových Lázních a na oběd se vrátili do Aše. Sepeši pak opět odjel do Františkových Lázní, možná za kamarády. Teprve pak cestou do Aše došlo na železničním přejezdu k tragické události. Nehodu tehdy vyšetřovali příslušníci Veřejné bezpečnosti. Ze svodky lze vyčíst, že vlak táhl vozidlo asi 100 metrů, řidič na místě zahynul a hmotná škoda na vozidle byla ve výši přibližně deseti tisíc korun československých.

Dvě verze událostí

V případě nehody ale dodnes existují dvě verze. Jak uvádí Wikipedie, podle první verze zpěvák zastavil u přejezdu se závorami, na kterém se právě spustila signalizace. Zpěvák se po určité době asi rozhodl, že zariskuje. Závoru sice objel, ale na kolejích mu buď přestal běžet motor automobilu, nebo se právě v osudový moment střetl s vlakem.

Podle Svatavy Bartošové, Ivetiny matky, byl Sepeši vždycky divoký a netrpělivý. Podle ní se zpěvák rozhodl udělat takzvanou myšku.

Druhou verzi nabízí Sepešiho manažer Tomáš Gottlieb. Nutno podotknout, že Gottlieb nebyl události přítomen. Nejspíš na základě svědectví jiných se domnívá, že když zpěvák ze setkání odjížděl, neměl na autě rozsvícená světla. Přátelé na něj údajně mávali, aby zastavil, že mu nejdou světla. On si asi myslel, že mu mávají na cestu. Jak se díval dozadu, tak mu auto na přejezdu přestalo běžet a on ho už nerozjel.

Petr Sepeši je pochován na městském hřbitově v Aši. „Když Petr zemřel, na nějaký čas jsem úplně vzdala život. Vrátila jsem se nazpátek domů a tam jsem nějak přežívala,“ napsala Iveta Bartošová před lety ve své knize Neměla jsem se narodit.

Celý život Iveta Bartošová hledala zázemí, které opustila, když se v sedmnácti vydala z Frenštátu pod Radhoštěm vstříc hudbě. I ona ale pak ukončila svůj životní boj pod koly vlaku.