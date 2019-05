Klobouk na hlavu, zbraň do ruky, vzhůru na bitevní pole. Takový je koníček Petra Bartoše, který ve vojenské uniformě třetím rokem vyráží účinkovat v historických bitvách. Jeho pluk se specializuje na období sedmileté války. Je totiž členem spolku Infanterie Regiment Gaisruck neboli pěší jednotky pojmenované po hraběti Gaisruckovi.

„Pokračujeme v historii a snažíme se, abychom fungovali tak, jak to v té době přibližně bylo,“ říká Bartoš. Ten za svým koníčkem dojíždí z Neratovic do Terezína. „Místní pevnost byla vystavěna právě v té době, kterou my představujeme,“ doplňuje.