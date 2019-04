Na Třebíčsku jsou aktuálně rozkopané silnice v Naloučanech a v Březníku. V Pocoucově se chystá oprava kanalizace na průtahu, krajské silnici II/360. „Začne se v pondělí 8. dubna, bude se tam dělat za částečného omezení provozu,“ uvedla Alena Strnadová z třebíčského pracoviště Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Mezi Přibyslavicemi a Číchovem železničáři opravují přejezd, uzavírka tam potrvá do 17. dubna. V řádu několika dnů má začít oprava příjezdové komunikace do centra Trnavy, jde o odbočku z hlavní silnice II/360.

Zasekaná Litohoř

Velká nepříjemnost vypukne na průtahu Litohoří, státní silnici I/38. Spojí se tam rekonstrukce kanalizace a povrchu této frekventované mezinárodní trasy. „Začátek bude mezi 10. až 15. dubnem od kulturního domu směr Jihlava, pak se bude pokračovat na zbytku průtahu. Akce potrvá do konce října,“ sdělila starostka Hana Bustová. Má se jezdit kyvadlově, tedy zřejmě na semafory.

U Štěpánovic zavřou 13. května

Výrazná, už probíhající uzavírka úseku Třebíč – Střítež skončí 12. května. Vyplynulo to podle Aleny Strnadové z informací na posledním kontrolním dnu. „Do 30. června tam bude ještě kvůli dodělávkám přetrvávat menší dopravní omezení v délce asi 50 metrů. Nebude to na semafory. Vzápětí v Třebíči naváže uzavírání mostu u nemocnice v Hrotovické ulici. A hned 13. května začne uzavírka u Štěpánovic kvůli rekonstrukci úseku Štěpánovice – Výčapy, potrvá do 30. září,“ předeslala Strnadová.

V případě úplné uzavírky kvůli bourání mostu u třebíčské nemocnice se podle jejích slov uvidí, jak zainteresovaní zareagují na zkrácení termínu zprovoznění úseku Třebíč – Střítež. Zda místo uzavřou ihned po 12. květnu nebo tam auta ještě týden nechají jezdit. Původně se totiž předpokládalo, že směrem na Střítež bude možné jezdit až od 19. května.

Zavřou i směr Telč

Na státní silnici I/23 se Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chystá opravovat propustek v úseku u Veverky. Úplně zavřená silnice tam bude od 15. května. Uzavírka potrvá odhadem do 15. července. Přesnější datum bude ve vydaném rozhodnutí o uzavírce, které ještě silničáři nemají. "Pro dokončovací práce budou stanovena pracovní místa s omezením provozu na této komunikaci," doplnila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Výpadovka na D1

Silničáři už mají seznamy i dalších úseků, které letos obsadí stavební stroje. Chystají například rekonstrukci výpadovky na dálnici D1, krajské silnice II/360, od Pocoucova po Trnavu. Datum začátku zatím není známo.

Konkrétní termíny správci silnic zveřejní, jakmile vyřídí všechna potřebná razítka a výběrová řízení. Lidé podrobnosti najdou také na webových stránkách Kraje Vysočina v sekci „dopravní info“ a na stránkách Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v odkazu „mapové aplikace“. Před delší cestou není od věci se tam podívat.