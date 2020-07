Na Kokořínsku dojde k zavedení 9 nových linek a zrušení 17 linek mimo systém PID. Autobusový provoz systému PID bude zaveden nebo rozšířen na území dalších 33 měst a obcí Středočeského i Libereckého kraje.

Rozšíření dopravní obslužnosti se týká trasy Mělník – Kokořín a Mělník – Mšeno, dojde ke koordinaci časů a odstranění souběhů železnice a autobusů v relaci Mělník – Mšeno i neefektivních souběhů autobusů mezi Mělníkem a Liběchovem.

Posílí víkendová doprava na Kokořínsko



Nové spoje jsou zavedeny i mezi kraji, konkrétně mezi Mšenem a Dubou. Rozšířena bude také víkendová doprava do turisticky atraktivní oblasti Kokořínska, zejména z Mělníka, kde budou zajištěny návaznosti na autobusy do Prahy. Kompletní informace o rozšíření na Kokořínsku.

Na Dobrovicku bude hlavní spojení linkami 416, 417, 418 a 463 z Dobrovic do Mladé Boleslavi, z Dobrovic budou pokračovat do okolních obcí. Oblast Luštěnic nově obslouží linka PID 418 s tím, že vznikne garantovaný přestup mezi linkami 418 a 432 v Luštěnicích pro úsek Mladá Boleslav – Luštěnice, Sluneční (Luštěnice, Zelená). Spoj na osmou hodinu ranní a odvoz z odpolední směny je zajištěn linkou 432 se závlekem do zastávek Luštěnice, Sluneční a Luštěnice, Zelená.

Přihlédlo se ke směnám ve Škodovce

Dojde také k úpravám linek na Nymbursku, spojení Mladá Boleslav – Lysá nad Labem bude nově zajištěno dvěma linkami PID – původní číslo 432 vedenou přes Milovice a Vlkavu, která bude jezdit ve stávajícím rozsahu a linkou PID 442, která je prodloužena z Benátek nad Jizerou přes Dražice, Brodce a Strašnov do Mladé Boleslavi.

Změny spojů jsou koordinovány i s ohledem na návoz na směny ve Škoda Auto. Kompletní přehled o rozšíření na Dobrovicku.