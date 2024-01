Hradcem Králové otřásla vražda dítěte, která se ve čtvrtek 4. ledna stala na hlavním nádraží. A právě tam v neděli přišla truchlit rodina, kamarádi a romská komunita. Vzpomínali tu na teprve 14letého Filipa, kterého měl po předchozí hádce ubodal místní narkoman.

Na hlavním nádraží v Hradci Králové se v neděli 7. ledna konal pietní akt za zavražděného čtrnáctiletého Filipa | Video: Čížková Nikola

V neděli 7. ledna se před hradeckým nádražím sešly zhruba tři stovky lidí a proběhl tu pietní akt a uctění památky zavražděného Filipa. Početné skupinky Romů tu přemítaly o samotné události, ale i bezpečnosti.

„Dotklo se nás to všech. Je to neskutečný, co se tu stalo, pro nás byl ještě dítětem. Je to ukázka toho, jak by se lidi neměli chovat,“ řekl organizátor pietního aktu. „Koukejte na to, kam vaše děti chodí, s kým se stýkají a jací lidé se kolem vás pohybují, “ vyzval muž přihlížející dav.

Hradec Králové šokovala vražda čtrnáctiletého chlapce:

Vražda na nádraží v Hradci: Policie poskytla video, muž útočil kuchyňským nožem

Před nádražím, v jednom z výklenků hlavní budovy, vzniklo pietní místo s fotkami čtrnáctiletého Filipa. Lidé přicházeli zapálit svíčky i cigarety nebo položit květiny. Mezi lidmi se říká, že mladík byl zavražděn právě kvůli tomu, že nedal vrahovi cigaretu.

Piety se zúčastnila i primátorka

Na místo dorazila i primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.

„Přišla jsem na tento pietní akt, abych vyjádřila hlubokou soustrast rodině oběti té vraždy. Byl zabit mladý kluk, občan Hradce, kterému bylo teprve čtrnáct let. To je vždy velmi tragické. Přišla jsem sem především proto, abych sdílela s romskou komunitou smutek a také přesvědčení o tom, že musíme společně pracovat na tom, aby Hradec byl znovu bezpečný, aby to bylo bezpečné město tak, jak jsme zvyklí,“ řekla.

Na hlavním nádraží v Hradci Králové se v neděli 7. ledna konal pietní akt za zavražděného čtrnáctiletého Filipa. Toho ubodal dvaatřicetiletý muž ve čtvrtek přímo v kolejištiZdroj: Deník/Nikola Čížková

Podle Springerové je navíc důležité, aby město a romská komunita v budoucnu spojily síly. „Pracujme společně na tom, aby se v Hradci Králové žilo lépe a bezpečně,“ dodala Springerová.

Policie zveřejnila video z dopadení muže, který měl na nádraží v Hradci zavraždit chlapce:

Vražda na nádraží v Hradci: Policie poskytla video, muž útočil kuchyňským nožem

Zhruba po půl hodině se dav začal pomalu rozcházet. Provoz nádraží nebyl nijak omezen. Okolo truchlícího davu tak často procházeli překvapení cestující, kteří spěchali na vlak. Celá akce se obešla bez komplikací.

Romská komunita z Hradce Králové a Pardubic nyní pomáhá rodině chlapce s pohřbem. Vznikla i sbírka, která má finančně pomoci pozůstalým.

Padne výjimečný trest?

Tragická událost se stala ve čtvrtek 4. ledna v kolejišti hlavního nádraží. Po předchozí hádce tu dvaatřicetiletý muž kuchyňským nožem pobodal chlapce, který na následky zranění zemřel. Čtrnáctiletý chlapec se podle jeho blízkých s útočníkem znal.

Na hlavním nádraží v Hradci Králové se v neděli 7. ledna konal pietní akt za zavražděného čtrnáctiletého Filipa. Toho ubodal dvaatřicetiletý muž ve čtvrtek přímo v kolejištiZdroj: Deník/Nikola Čížková

Po pachateli policie pátrala na hradeckém hlavním nádraží ve čtvrtek od půl šesté odpoledne. Během hodiny se ho policistům podařilo zadržet v jeho bydlišti v Hradci Králové. Už za dvacet hodin po svém činu muž seděl ve vazbě. Místní tvrdí, že muž obviněný z vraždy je tu „známá firma“, měl užívat drogy a navíc trpět psychickými problémy, všichni mu měli říkat Orion.

Obviněnému dvaatřicetiletému muži hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let, nebo trest výjimečný. Na svůj soud muž čeká ve vazbě.