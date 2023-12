Jan Schneider.Zdroj: Se souhlasem Jana SchneideraCo se dá dělat dalšího?

Když zhodnotím tři nejzávažnější případy osamělých střelců, tak dva případy spáchali držitelé legálních zbraní. Takže se přimlouvám na začátek za daleko větší pozornost při psychotestech u zájemců o získání zbrojního průkazu.

Kde je problém? Co láká člověka k tomu, aby vzal do ruky zbraň a bral život všem ve svém okolí? Praha není jediný případ. Proč ten nebývalý nárůst násilí všude kolem nás?

Třeba ta všudypřítomná podpora války. Bagatelizace válek a násilí obecně. Pohrdání lidským životem. Podivná pakultura smrti. To všechno může mít určitým způsobem počáteční vliv na chování a jednání některých jednotlivců.

Podle prezidenta Asociace vyjednavačů Radima Paříka by měly být ve školách bezpečnostní rámy:

Bezpečnostní rámy by měly být standard, říká po útoku vyjednavač Pařík

Určitě jste si všiml, že se našli lidé, kteří chtějí střelbu v Praze nějakým způsobem využít, bohužel i politicky. Co byste jim vzkázal?

Samozřejmě že si toho všímám. Politické zneužívání takové tragédie a okamžité poukazování na nějaké takzvané ruské stopy je nechutné, ba přímo odporné. Šířením takových teorií jejich autoři vypovídají dost sami o sobě.

Ne všichni se naštěstí chovají takto.

V takovém případě oceňuji přístup prezidenta Petra Pavla, který podobné teorie rázně odmítá. Stejně jako novinář Lubomír Soukup, který upozorňuje na obrovské množství podobných tragédií v USA, kde se střílí snad každý měsíc. A psychicky narušení lidé, kteří to páchají, tak mohou být bohužel inspirací i pro problematické jedince v jiných státech.