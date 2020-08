/FOTOGALERIE/ V bohumínské Nerudově ulici u domu, kde v sobotu v podvečer došlo k obrovské tragédii, vzniklo pietní místo. Lidé tu zapalují svíčky a vzdávají úctu jedenácti obětem požáru, který tu v bytě v 11. patře zřejmě zapálil muž. Mezi obětmi byly i tři děti. Požár si vyžádal také několik zraněných. Dva z nich jsou stále na JIP oddělení v nemocnici.

Lidé u pietního místa blízko panelového domu ve kterém v sobotu 8. srpna při požáru bytu v jedenáctém patře zahynulo 11 lidí, 9. srpna 2020 v Bohumíně. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Babičko, co to tady je?" ptá se u pietního místa malá dívenky ženy, se kterou zde přichází. "To he vzpomínka za ty děťátka, které tam uhořely," odpovídá žena. "Je to obrovská škoda a tragédie," zní od skupiny mladíků, kteří se u pietního místa rovněž zastavují.