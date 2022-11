„Kromě majitelů chalup, které jsme zachránili před shořením, jste první, kdo mi poděkoval. Velmi si toho vážím. Nemám zájem bojovat s úřady. O co ale bojovat budu, je jednodušší legislativa, která by v tak mimořádných případech umožnila i civilním firmám rychle a efektivně pomáhat,“ řekl při převzetí ceny Jiří Vlk. Ten nad České Švýcarsko vyletěl 26. července. Chyběla mu ale potřebná povolení například pro nabírání vody z Labe, pro lety v malých výškách nebo pro přistání. Za to dostal zatím nepravomocně od Úřadu pro civilní letectví pokutu. K zásahu v národním parku jej přitom vyzvalo generální ředitelství HZS.