Oznámení o tragickém skonu dvojice pilotů zveřejnili představitelé aeroklubu v sobotu večer. „Aeroklub Kyjov s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 24. dubna naši kamarádi Lukáš Fronek a Stanislav Karský zahynuli při letecké nehodě,“ sdělili představitelé kyjovského aeroklubu.

Na zesnulé vzpomínají stovky lidí. „Je to veliké neštěstí. Těžko najít slova útěchy pro jejich rodiny. Frony pro nás byl synonymem pohody, skvělý člověk,který miloval život. V našich vzpomínkách máš čestné místo,“ napsala například Milana Fíbí.

Oblíbené kamarády oplakávají i kolegové. „Je mi to moc líto. Budeš nám v práci moc chybět Stando. Budu vždy vzpomínat na naše společné lety. Je mi moc líto i obou rodin. Přeji jim obrovskou sílu k překonání tohoto hrozného neštěstí. Upřímnou soustrast,“ vzkázal Petr Máčalka.

Okolnosti nehody zatím nejsou jasné

Ultralight se zřítil v pátek odpoledne nedaleko Milotic. Po pádu začal hořet. „Není jasné, co se vlastně stalo. Informace mám zprostředkovaně. Kluci po pádu nejspíš ještě žili. Měli dolámané ruce a nohy. Jenomže letadlo vzplálo a oni tam uhořeli,“ řekl Deníku Rovnost polit obeznámený se situací, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho však zná.

Zprávu o havárii letadla přijali jihomoravští hasiči po šesté hodině odpolední. „Uvnitř měly podle prvních informací být dvě osoby,“ řekl v pátek večer mluvčí hasičů Filip Venclovský. Na místo vyjely tři jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů. „Po příjezdu na místo jsme zjistili, že letadlo se snaží svědci uhasit hasicím přístrojem. My jsme proti plamenům nasadili jeden vodní proud, kterým jsme požár uhasili. Bohužel, dva lidé v ultralightu zemřeli,“ uvedl Venclovský.

Okolnosti tragédie nyní zjišťují vyšetřovatelé. „V podvečer došlo na letišti Kyjov poblíž Milotic k havárii ultralehkého letadla. V havarovaném stoji, který skončil mimo dráhu a začal hořet, zemřel jak šestačtyřicetiletý pilot, tak i další člen posádky. Policisté spolu s leteckými specialisty okolnosti a příčiny obou závažných nehod vyšetřují,“ informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Mezi kolegy obou pilotů koluje o neštěstí řada informací a domněnek. „Byli to kamarádi, instruktor se žákem. Instruktor byl zkušený šestačtyřicetiletý pilot, žák měl jednatřicet let. Právě dělali nácvik nouzového přistání. Příčinou této nehody mohlo být to, že letadlo takzvaně přetáhli, tedy že se dostalo pod pádovou rychlost. Na záznamu z radaru je to vidět. Při přistávacím manévru spadli v malé výšce nad zemí,“ řekl jejich kolega pilot s tím, že všechny informace má zprostředkovaně.