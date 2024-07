Matouš Škraban a Jan Růt se vydali na cestu ze Kdyně na Sněžku 18. července. Předcházela tomu velká příprava.

„Dostal jsem nápad, že bychom o prázdninách nemuseli dělat to samé, co přes rok, chodit kolem Kdyně, že bychom mohli někam vyrazit a udělat si to zajímavější. Máme rádi vandry, chodíme na ně často, i když ne na tak dlouhé. Rozhodli jsme se, že Sněžka je fajn místo, kam bychom mohli dojít. Je to daleko a bude to pro nás odměna, až na ni vylezeme. Zeptal jsem se tak Matouše, on se toho hned chytil a začali jsme plánovat,“ popsal Růt.

Původně měli naplánovanou trasu dlouhou 355 kilometrů, ale během cesty se jim prodloužila - a to na 390 kilometrů. Oba muži počítají s tím, že ji zvládnou za 14 až 15 dnů. „Od začátku jsme byli do nápadu hodně zapálení, vyhledávali jsme si, jaké praktické věci si pořídit, postupně jsme na to šetřili. Snažili jsme se na cestu připravovat, chodili jsme se závažím na zádech, cvičili jsme kondičku, aby si nohy a záda zvykly,“ konstatoval Škraban.

Náročné první dny

První dny byly přesto hodně těžké.

„Náročné to bylo hlavně na začátku, nyní už jsme si zvykli. Přišli jsme na způsob, jak vše lépe zvládat, jako například si dávat kratší přestávky a častěji. Už ani batohy nám nepřijdou tak těžké. Původně jsme tipovali, že budou vážit cca třináct kilogramů, ale nakonec jsme se dostali na osmnáct kilogramů. Největší problém je asi to horko, když se mnohem více potíme, musíme tahat mnohem více vody. Když je chladněji, tak se jde lépe,“ zhodnotil.

close info Zdroj: se svolením Matouše Škrabana a Jana Růta zoom_in

Dva nadšence podporuje celá pionýrská skupina Jitřenka Kdyně.

„Jejich nápadu fandíme od samého začátku. Někdy na jaře, kdy o nápadu začali mluvit, jsme začali vše propočítávat, kolik by potřebovali peněz, kolik materiálu. Základní věci si kupovali kluci sami, protože jim to zůstane na další cesty. Od města dostali například trvanlivé potraviny, peníze, sluneční powerbanku, aby s námi mohli být ve spojení, i když půjdou mimo civilizaci. Každý den jsme s nimi ve spojení a jejich cestu sledujeme,“ popsala vedoucí pionýrů Ivana Mochurová.

„Jsme rádi, že nás podporuje Jitřenka a město, to nám dodává sílu to zvládnout a dojít na konec. Bez nich by bylo těžké to uskutečnit, protože jsme od nich dostali i některé věci, snažili se nám to udělat snazší. Moc tak děkujeme,“ uzavřel Růt. Po pěti dnech měli dva pionýři za sebou 139 kilometrů.