„Únorové zastupitelstvo deklarovalo, že nesouhlas s udělením výjimky je v zájmu zdravého životního prostředí ve městě. Hájit zájmy občanů města je přitom zákonnou povinností každého zastupitele. Jsme proto přesvědčeni, že pro podání odvolání měli právě v zájmu města hlasovat všichni radní bez ohledu na jejich osobní názor,” vysvětlil zastupitel Jakub Kutílek.

Návrh na odvolání se týká kromě primátora Charváta (ANO), také náměstka Jana Mazucha (ODS), radních Jiřího Rejdy (ANO) a Tomáše Pelikána (SPP), kteří se při hlasování rady zdrželi, a náměstka Petra Kvaše (ODS), který hlasoval proti podání odvolání.

Zastupitelstvo by mělo návrh Pirátů projednat na svém příštím zasedání, které se uskuteční ve čtvrtek 19. září. Volba nebo odvolání členů rady jsou tajné, hlasuje se o každém jménu zvlášť. Pro odvolání by musela hlasovat nadpoloviční většina členů zastupitelstva, tedy alespoň 20 zastupitelů. Odvolání se ale nejeví jako příliš pravděpodobné, koalice ve složení ANO, ODS, SPP, ČSSD a část Koalice pro Pardubice má v zastupitelstvu pohodlnou většinu. To si uvědomují i Piráti.

"Nesnažíme se vyvolat jednání o jiné koalici. Oba velcí koaliční partneři disponují dostatečným počtem zvolených zastupitelů, aby odvolané radní dokázali nahradit. Naším cílem je vynutit si respektování rozhodnutí zastupitelstva, jemuž je rada odpovědná,“ uvedla pirátská zastupitelka Lenka Španihelová.

