Procházka po areálu brněnského výstaviště kdykoliv a pro kohokoliv. To je vize, kterou mají brněnští Piráti. Rozsáhlý areál, jenž slouží především k pořádání veletrhů, chtějí více otevřít lidem. Koaliční partneři i představitelé Veletrhů Brno jsou proti.

Podle členky představenstva veletržní firmy za Piráty Markéty Gregorové není důvod, aby lidé na výstaviště neměli přístup. „Některé haly jsou krásně architektonicky ztvárněné. Lidé by se šli podívat na areál, protože je otevřený, a třeba pak zašli i na veletrh, kam by běžně nezavítali,“ poznamenala.



Nyní si Piráti nechávají zpracovat data, která by jejich ideu podpořila. „Nechceme ohrozit byznys. Zjišťujeme, o kolik více by stál úklid, jak by se řešily veletržní akce, které jsou v celém areálu, a ne v konkrétním pavilonu a další věci. Jakmile data získáme, budeme se o tom bavit konkrétněji,“ informovala Gregorová.

Co s výstavištěm



• Piráti chtějí otevřít výstaviště pro každého.

• Občanští demokraté jsou pro větší využití rozsáhlého areálu a více akcí v něm.

• Sociální demokraté chtějí především zachovat hlavní činnost výstaviště, výstavy a veletrhy.

• Veletrhy Brno považují otevření výstaviště za nereálné.

Mluvčí společnosti Veletrhy Brno Jiří Smetana považuje tento plán za nereálný. „Trvalé otevření výstaviště je neslučitelné s veletržním využitím. Od počátku své existence je koncipováno jako prostor s regulovaným provozem a pohybem lidí,“ reagoval.



S otevřením výstaviště je opatrná i primátorka Markéta Vaňková. „Nedovedu si moc představit, že by se celé výstaviště otevřelo, odstranily se ploty a bylo veřejně přístupné komukoliv,“ uvedla občanská demokratka. Ovšem chce, aby výstaviště bylo co nejvíce využité a konaly se tam další akce i mimo veletrhy.

Podle předsedy představenstva veletržní firmy Jiřího Olivy žádné opatření, které by vedlo k většímu přístupu veřejnosti do areálu, nesmí omezit veletržní byznys. „Jde o hlavní činnost veletrhů, které jsou symbolem města,“ zmínil.



Předevčírem skončily na brněnském výstavišti veletrhy cestovního ruchu GO a Regiontour 2019. „Přilákaly přes třicet tisíc návštěvníků,“ informovala mluvčí veletržních akcí Karolína Křenková.



Loni na výstaviště zavítal rekordní počet návštěvníků. Branami areálu prošlo milion a 250 tisíc lidí. „Výstaviště je pro město unikátním prostorem, kde se může konat nespočet akcí pro veřejnost typu Olympijského festivalu nebo Majálesu,“ uvedl mluvčí společnosti Smetana.

Sociální demokrat Oliva počítá s tím, že v budoucnu otevřou další část ploch velikého areálu. „Chci zpřístupnit tunel Hlinek ke Králíkovu divadlu. Proč by tam ale lidé nyní chodili? Dívat se na ruinu?" ptal se Oliva. Divadlo musí podle něj nejprve projít opravou.



Podstatná část areálu se otevře lidem i po výstavbě plánované multifunkční arény, kam se mají přestěhovat i hokejisté Komety.