„Od Pirátů je to další porušení koaličních dohod, kdy bylo dohodnuto, že nejprve dojde ke společnému jednání koaličních partnerů s ředitelem Janečkem, na kterém budou otázky spojené s Pražskou plynárenskou detailně prodiskutované,“ uvedl šéf zastupitelského klubu Spojených sil v prohlášení pro média.

Primátor Hřib předtím novinářům na tiskové konferenci po jednání rady vysvětloval, proč trvá na Janečkově odvolání. „Jsou to důvody, které jsem zmiňoval už dříve: manažerské pochybení, kvůli kterým je nižší zisk společnosti o nějakých tři sta milionů korun. Považuji to za velmi závažné, dále jsou tu problémy s neposkytováním informací,“ řekl Hřib pro Českou televizi.

Se šéfem magistrátní firmy se primátor sešel, ale Janeček ho nepřesvědčil o tom, že nepochybil. Pirátská strana kritizuje ředitele Pražské plynárenské také za to, že firma figuruje v policejním vyšetřování kvůli údajným vyplácením statisícových odměn pro členy dozorčí rady, kde už skončil Karel Březina, bývalý zastupitel a „šíbr“ pražské politiky za ČSSD.

Podle primátora si ředitel schválil půlmilionovou odměnu

Primátor v pondělí podle ČT uvedl, že rovněž zjistil, že si Janeček půlmilionovou tantiému schválil i sám pro sebe. Mluvčí plynáren Miroslav Vránek však oponoval s tím, že se podíly ze zisku schvalují vždy kolektivně. „Jedinec sám o sobě nemůže v tomto režimu samostatně schválit nic,“ řekl.

Pospíšilovi vadí, že neproběhlo transparentní jednání, kam by byl přizván i radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09), který má Pražskou plynárenskou v gesci. Podle obou zástupců Spojených sil pro Prahu vykazuje pod Janečkovým vedením firma dobrá čísla a přináší do městského rozpočtu několikamilionové zisky.

Problematický je podle Pirátů také vztah politiků a manažerů s firmou Revis Praha zabývající se stavbou plynovodů. Společnost, která je dodavatelem Pražské plynárenské, v říjnu 2018 darovala TOP 09 čtvrt milionů korun. Loni v létě firma poslala na účet strany půl milionů korun. Štědřejším dárcem byl už jen senátní kandidát a známý ortoped Pavel Dungl. Letos na jaře se navíc spekulovalo, že Pražská plynárenská dodavatele koupí. Z transakce však nakonec sešlo.

„Dar, který dostala TOP 09, je veřejný, je známý a není to dar od Pražské plynárenské, s panem ředitelem Janečkem nijak nesouvisí,“ uvedl předseda Pospíšil v rozhovoru pro Novinky. „Buď se pan ředitel obhájí, nebo bude odvolán, ale vadí mi forma, kterou jsme ze strany Pirátů tlačeni do kouta. Přijde mi, že vždy udělají to, co nás má vyprovokovat.“

Vyšší daň za prázdné byty? Skryté znárodňování, tvrdí ODS

Napjaté vztahy v pražské koalici využila opoziční ODS, která v metropoli vyhrála komunální volby. „Snahu destabilizovat městskou firmu s mnohamiliardovým obratem pouze na základě nepotvrzených informací nelze tolerovat,“ uvedl předseda pražské organizace a zastupitel Tomáš Portlík ke kauze Pražské plynárenské.

Portlík kritizoval rovněž radního pro bydlení Adama Zábranského (Piráti), který se - také v rozhovoru pro Novinky - vyjádřil, že vyšší zdanění prázdných bytů v metropoli je stále ve hře. Toto téma přitom bylo jednou z prvních rozbušek třaskavých koaličních sporů.

„Cítíme tyto snahy jako skrytý pokus o znárodňování majetku a jako útok na ústavní práva našich občanů nakládat volně se svým majetkem,“ prohlásil Portlík.

Zastupitelský klub ODS je podle něj připraven podpořit jakoukoliv koalici ve vedení Prahy, nebo se na ní jako koaliční partner podílet, která podobným návrhům jednoznačně zabrání.

ANO: Cokoliv bude lepší než současná anarchie

Podle Pospíšila budou celou situaci řešit Spojené síly pro Prahu příští týden. Předseda jejich zastupitelského klubu chce jednat i s občanskými demokraty, ale stejně jako po volbách nevidí Pospíšil jiný formát koalice. Spolupráce s ODS by totiž vyžadovala také podporu hnutí ANO. Dohromady disponují v 65členném zastupitelstvu hlavního města pouze 27 mandáty. K většině je potřeba nejméně 33 hlasů.

„Jiří Pospíšil to popisuje celkem přesně, tak věřím, že nezůstane jen u slov. Cokoliv bude lepší než současná anarchie, neprofesionalita, experimenty a zakonzervování města,“ napsal na svou facebookovou stránku Patrik Nacher, poslanec a zastupitel za ANO. Většina potiliků v Praze však už před volbami spojení s hnutím premiéra Andreje Babiše odmítlo.