České Budějovice - Velkou investici chtějí nechat posoudit přímo veřejností.

Ilustrační foto. | Foto: Ateliér 8000

Spory kolem nové sportovní haly, která se má stavět v budějovické Stromovce na místě současného objektu, se zřejmě posunou na vyšší úroveň. Dosud se rozhodující debaty odehrávaly hlavně v zastupitelstvu. Teď chtějí kritici projektu vložit do hry novou vysokou kartu – referendum.



Pirátská strana chce, aby se k celému projektu vyjádřila veřejnost ve zvláštním hlasování, které by se konalo v termínu blížících se voleb do Evropského parlamentu. Tedy v květnu tohoto roku. „Demolice funkční a využívané sportovní haly je nesmysl,“ tvrdí předseda zastupitelského klubu Pirátské strany Lukáš Mareš.

Podle primátora Jiřího Svobody (ANO) bude referendum vypsáno, pokud budou naplněny zákonné podmínky. Primátor ale upozorňuje, že rada města už jednomyslně rozhodla o vypsání veřejné zakázky na demolici současné haly a stavbu haly nové.



Kolik obyvatel jihočeské metropole je nakloněno bourání staré haly v budějovické Stromovce a stavbě nového sportovního stánku? A kolik si přeje zachování současné haly, případně její rekonstrukci a stavbu nové někde jinde? To má ukázat referendum, které chtějí k plánům vedení města nechat vypsat budějovičtí zastupitelé za Pirátskou stranu.



Náklady na demolici a novostavbu se odhadují na 668 milionů korun. Podle Lukáše Mareše, předsedy pirátského zastupitelského klubu by ale takový zásah do rozpočtu města měl být projednán s veřejností. Další peníze si totiž vyžádá třeba vybudování náhradního atletického koridoru v areálu ZŠ Oskara Nedbala.



K dlouholetým kritikům projektu nové haly patří například i bývalý poslanec Karel Pražák. Míní, že za peníze, které bude stát demolice současné haly, by se dal objekt zrekonstruovat. A nový postavit jinde. Vhodné místo pro novou halu na míčové sporty pak Karel Pražák vidí třeba u sídliště Máj na bývalém armádním cvičišti, kde má město volné pozemky. Karel Pražák upozorňuje i na to, že projekt nové haly nemá podle něj připravenou dostatečnou parkovací kapacitu, což by dnes měla být jedna z klíčových věcí pro podobné stavby.

Záměr stavby nové haly ale trvá už řadu let a po celou tu dobu už se koncepční otázky řešily. Výsledkem je současný projekt. A investice je mimo jiné jednou z programových priorit vedení města, které vzešlo z loňských komunálních voleb. Má nabídnout dvě palubovky místo jedné a lepší zázemí v hale pro sportovce i diváky. Podporu má u většiny zastupitelů. Případné referendum by podle primátora Jiřího Svobody (ANO) vyhlašovalo městské zastupitelstvo. To by také určilo otázku, o níž se bude hlasovat.



Prvním krokem k vyhlášení referenda v Českých Budějovicích je zhruba 7,5 tisíce podpisů, které nyní musejí jeho příznivci sehnat na svou podporu.



K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech voličů. Aby bylo rozhodnutí v místním referendu závazné pro zastupitelstvo, musí pro něj hlasovat nadpoloviční většina zúčastněných a zároveň to musí být alespoň 25 % oprávněných voličů.