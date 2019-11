Na gymplu na to není moc prostor, ale na základce se hrávalo hodně. V chemii a v matice. Padlo za to i více poznámek,“ řekl Vašek Špok ze soukromého gymnázia Educanet v Hrabůvce. Ten na dvanáctý ročník oblastního turnaje největší české soutěže středoškoláků Pišqworky dorazil s Lubošem, Lily, Majdou, druhým Vaškem a náhradníkem Petrem. Přiznal, že ale poněkud podcenili soupeře a bojovali jen o třetí místo.

„Ti největší fanatici to pořád hrají na tajňačku i v hodinách. Pravda v mých ne. Ale jiní vyučující – například společenských věd – si na tento jev stěžují,“ uvedla Miloslava Mackrill Kadlecová, matikářka z nestátního gymnázia PORG ve Vítkovicích. I tam nejprve pořádali školní nominační kolo… a aktivity „piškvorkářů“ stoupaly úměrně s blížícími se termíny podzimních turnajů. V třídních knihách přibyly kvůli tomu i nějaké další poznámky.

„Ono to vypadá jako primitivní. Jeden kreslí křížky, druhý kolečka. Ale když se do toho dostanete a přemýšlíte, zjistíte, že to není jen o štěstí,“ konstatoval Filip Koběrka z kvarty PORGu. Hovořily z něj i šachistické zkušenosti. Vloni sice jeho družstvo vypadlo hned ve skupině, letos už však Filip, Ondra, Šimon, René a Tomáš skončili ve finále. A kupodivu se mohlo remizovat – to když vypršel časový limit patnácti minut a nikdo nezvítězil.

„Kdysi se samozřejmě piškvorkám věnovali žáci více, přece jenom nebyly mobily. Teď je hrají méně, ale na druhou stranu je mívají na chytrých telefonech v aplikacích,“ přidala znalosti ze šestadvaceti let pedagogické praxe Pavla Nováčková, matikářka Střední školy technické a dopravní ve Vítkovicích. Zmínila i jinou známou hru – lodě – a upozornila na skutečnost, že zmíněná škola nařídila mít mobily v hodinách vypnuté a schované.

„Když jsem doma řekla, že jdu na piškvorkový turnaj, maminka si vzpomněla na vyprávění dědy a babičky. Ti když spolu randili, taky je hrávali a měli na ně i speciální sešitek,“ uvedla Jana Šnajdrová, studentka PORGu. Turnaj na Gymnáziu Ostrava-Zábřeh pořádala organizace Student Cyber Games. „Budou ještě dvě oblastí kola a jedno krajské a ti nejlepší změří síly v republikovém finále v Brně,“ doplnila za organizátory Tereza Buršová.