Asi jste si toho také všimli. Na nabídkových cedulích některých restaurací a hospod se v poslední době objevily neobvyklé míry piva. U velkého to bývá nejčastěji kolem 0,48 litru, u třetinky pak 0,28 litru.

Velké pivo by podle této informace už nebyl přesný půllitr a malé přesná třetinka. Zákazníci to většinou neřeší, nebo o tom ani nevědí. Některým to ale vadí. „Všiml jsem si toho už v několika hospodách. Platím přece za půllitr, tak proč bych měl dostávat menší míru,“ ptal se sedmačtyřicetiletý Petr z Plzně.

Na informaci narazil u okénka Pizza Pointu u Velkého boleveckého rybníku. „Napsali jsme si to tam kvůli lidem. Někteří si stěžovali, že po načepování pivo nedojde do správné míry. Od té doby máme pokoj a nikdo už se kvůli tomu nehádá,“ vysvětlila provozní Lucie Veselá.

Podle ní není důvodem této praxe snaha o vyhnutí se tučným pokutám za takzvané podmíráky. „S kontrolami jsme nikdy neměli žádné potíže. Zákazník nemusí mít obavy, obsluha mu načepuje vždy plnou míru, ale trefit se je někdy opravdu těžké. Jde opravdu jen o sporné případy s množstvím pěny,“ dodala.

Inspekce: Problém s tím nemáme

O případech uvádění nižších objemů piva v některých restauracích ví i Česká obchodní inspekce. „Problém s tím nemáme. Pokud by ale prodejce čepoval onen deklarovaný menší objem piva, měl by potom mít na takovou míru cejchované i sklo,“ řekl Deníku ředitel plzeňského inspektorátu ČOI Jan Řezáč.