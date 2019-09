Až dosud si milovník piva Jan Korytár pochutnával v brněnských lokálech na oblíbeném nápoji výhradně jen ve sklenici. Jeho zvyky možná změní připravovaný systém vratných kelímků ve městě. V některé hospodě si plastovou nádobku vyzvedne a když půjde do jiné, vezme si ji s sebou. „Je to dobrý nápad. Uvítal bych ale, kdyby byl kelímek alespoň litrový,“ poznamenal.

Projekt chtějí lokály, které se do něj zapojily, uvést do života příští rok na jaře. „Při objednání piva s sebou lidé zaplatí vratnou zálohu padesát korun a kelímek si odnesou. Ten poté vrátí na stejném místě, či v partnerském podniku. Nebo si ho nechají,“ přiblížil majitel Ochutnávkové pivnice Lukáš Provazník, který s nápadem přišel.

Méně odpadu

Jejím smyslem je podle něj snížit množství odpadu. „Přes léto si od nás bere hodně lidí pivo s sebou. Dáváme jim ho do jednorázových kelímků a právě to chceme změnit,“ vysvětlil. Ekologický přínos projektu se líbí i některým pivařům. „Zejména pro životní prostředí je tato varianta lepší než pivo v obyčejném kelímku,“ zamyslel se Oldřich Lukšík.

Nic jiného než ekologii na nápadu nevidí Brňan Jan Hedija. „Na pivo jdu posedět hlavně kvůli atmosféře. Tuto věc asi víc ocení lidé, kteří za večer obejdou víc hospod,“ komentoval.

Do projektu se zapojí asi patnáct pivnic. Mezi nimi i Pub U Dvou přátel. „Velice se nám zamlouvá nápad, že lidé kelímky s pivem od nás vrátí i v jiných spřízněných lokálech,“ vyjádřil se majitel podniku Jan Němec. Ve hře je rozšíření o další výčepy. „Oslovujeme takzvané ochutnávkové pivnice, které nabízí více druhů piv téměř výhradně z minipivovarů. Takových v Brně moc není,“ sdělil Provazník.

O záměru dosud nic neví třeba ve Výčepu Na Stojáka. „Pivo s sebou dáváme do kelímků s vlastním logem. Pokud nás osloví, rádi se do projektu zapojíme,“ řekl manažer podnikových provozů Marek Sigmund.

Lidem s kelímkem piva hrozí, že poruší vyhlášku města zakazující pít alkohol na ulici. „Jednotlivé případy vyhodnotíme s ohledem na společenskou nebezpečnost,“ informovala mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková.

Podobný systém kelímků už funguje v brněnských kavárnách. „Zájem zákazníků je neustálý. Nedáváme do nich jenom kávu, ale i jiné nápoje, tak proč by to nefungovalo také s pivem,“ uvedla Kateřina Bilíková z Black Box Cafe.

OLDŘICH HALUZA